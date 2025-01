L’onorevole Andrea Pellicini in visita alla caserma dei carabinieri di Luino

Fratelli d’Italia ha organizzato iniziative in tutta Italia, nel fine settimana dell’Epifania, per simboleggiare la vicinanza nei confronti delle forze di polizia per il lavoro che queste stanno svolgendo. In tutte le regioni, dirigenti ed eletti nazionali e locali, hanno fatto visita presso i corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, consegnando doni conviviali natalizi, segno di gratitudine verso agenti e militari impegnati sul territorio per il rispetto della legalità. E’ quanto si legge in una nota.

«Il governo, come dimostrano le azioni contro la criminalità organizzata, gli interventi di riqualificazione di Caivano, i recenti sgomberi a Scampia, e molti provvedimenti legislativi fra cui quelli contro le occupazioni abusive e che rafforzano la tutela nei confronti degli agenti, – sottolinea il responsabile dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, – sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini. Ma è solo grazie all’impegno degli uomini e delle donne in divisa che tutto ciò è oggi possibile. Per questo Fratelli d’Italia ha deciso di rinnovare una volta di più il proprio sostegno alle forze dell’ordine, per le continue aggressioni che subiscono, come nel caso degli insulti subiti dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano, e quando mettono a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini, come accaduto recentemente a Rimini. Noi stiamo sempre dalla loro parte, lo abbiamo dimostrato coerentemente anche con il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, con aumenti medi mensili di circa 200 Euro. E’ il segno di un’attenzione particolare al lavoro di chi opera con dedizione al servizio della Nazione. C’è ancora molto da fare e Fratelli d’Italia è già al lavoro su questo – conclude Donzelli – ma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Noi stiamo sempre dalla parte delle forze dell’ordine, l’unica via per garantire la sicurezza dei cittadini».

Anche in provincia di Varese, FDI ha voluto portare il proprio messaggio di solidarietà con una visita organizzata dal Presidente Provinciale Onorevole Andrea Pellicini alla Compagnia Carabinieri di Luino insieme ad una delegazione di dirigenti locali. «Questa è la prima di una serie di visite che faremo in tutta la provincia alle forze di Polizia – ha dichiarato il Deputato – Partiamo dal nord del territorio di Varese per testimoniare la vicinanza agli uomini quotidianamente impegnati contro lo spaccio di droga nei boschi da parte delle organizzazioni criminali che si avvalgono di extracomunitari irregolari. A tutti i livelli, la nostra azione sarà sempre finalizzata a rafforzare e proteggere le forze di polizia. La sicurezza e’ un bene fondamentale che questi uomini ogni giorno ci garantiscono».