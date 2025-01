Mani in pasta e parole in rima per la Giornata mondiale della Pizza alla primaria di Caravate

Oggi, venerdì 17 gennaio, si celebra la Giornata mondiale della pizza. In vista di questa ricorrenza, per tutta la settimana, la scuola Primaria Rusconi di Caravate ha organizzato laboratori a tema.

Un modo divertente e gustoso per dare risalto a un’eccellenza culinaria tipicamente italiana, particolarmente amata da grandi e piccini.

Galleria fotografica La Giornata mondiale della pizza alla scuola primaria di Caravate 4 di 9

Dopo aver messo le mani in pasta come veri pizzaioli, alunni e insegnanti hanno creato filastrocche costruendo una grande pizza in rima infornata da camerieri robottini, sapientemente costruiti dai bambini.

«Ci siamo lanciati in attacchi d’arte astratta giocando con colori e pennelli, tiri al bersaglio e giochi per conquistare lettere e ingredienti, creando pizze anagrammabili», raccontano gli insegnanti.

Nel pomeriggio la conclusione dell’evento con una merenda speciale da gustare insieme: una grande pizza.