Mastini di nuovo all’esame Aosta. IHL più forte: torna anche l’Unterland

Non è la capolista, forse non è neppure la più forte del lotto, ma senza dubbio l’Aosta è l’avversaria più indigesta ai Mastini di Gaber Glavic. Due partite e due sconfitte rimediate dai gialloneri nella prima fase contro i Gladiators, con tanto di polemiche legate al comportamento dei (soliti) fratelli Buono, con lo sgarbo dell’acquisto di Luisetti (che pareva destinato in via Albani) e con la mossa a sorpresa di Varese che ha soffiato all’ultimo momento l’organizzazione delle Final Four di Coppa Italia ai valligiani.

Insomma, ci vuol poco a capire che in questo momento il confronto diretto tra Mastini e Aosta – primo ingaggio alle 20,30 di giovedì 16 all’Acinque Ice Arena – è senza dubbio un catalizzatore di interesse per le tifoserie, i giocatori e per l’intera IHL che tra tre settimane vivrà la grande kermesse legata alla Coppa proprio nell’impianto di via Albani.

La squadra di Giovinazzo arriva a Varese forte del secondo posto nel Master Round e del netto successo (2-7 addirittura) di Feltre che ha messo in chiaro su chi sia il vero possessore del secondo posto. Va però detto che Nardella e compagni in questo gironcino hanno già pagato dazio con il 2-4 interno subito dal Caldaro, segno che in questo roster granitico qualche crepa si può comunque aprire.

Glavic per l’occasione recupera Marcello Borghi, assente nella trasferta vincente ad Appiano, e dovrà decidere chi schierare tra i pali dopo la prestazione clamorosa del nuovo acquisto Ogandzhanyan nel primo match disputato. O lui o Matonti, ma la gabbia mastina avrà senz’altro un guardiano all’altezza. Mancheranno i due azzurri under 20 (Perino per Varese, Garau per Aosta) mentre gli ospiti hanno aggiunto il difensore finlandese Auvinen aprendo così la necessità di un turnover tra stranieri. Si gioca dalle 20,30, e pazienza se in mille stavolta si perderanno il falò di Sant’Antonio: farà caldo anche all’Acinque Ice Arena, sperando che i direttori di gara (Bassani e L. Boverio coadiuvati da Brenna e Pignatti) tengano in mano il match.

UNTERLAND, RITORNO IN IHL

Al di fuori dell’hockey giocato, la notizia più rilevante delle ultime ore è senza dubbio quella che arriva dagli Unterland Cavaliers, la franchigia altoatesina (nata dai club di Egna e Ora) che vinse la IHL nel 2022 per poi passare al primo livello nazionale e quindi alla ALPS. Un’esperienza destinata a concludersi in primavera: anche i Cavalieri, come già il Fassa lo scorso anno, hanno annunciato l’addio all’ALPS e il ritorno in IHL, campionato giudicato in grande crescita. In questo momento quindi le italiane in ALPS restano cinque (Cortina, Merano, Vipiteno, Renon, Gardena) salvo che qualcuno decida di aggiungersi più avanti. Ma forse si sta davvero avvicinando l’ora del ritorno al campionato italiano unico (al quale mancherebbero comunque le tre società impegnate in ICE: Bolzano, Asiago, Val Pusteria). Di certo l’attuale IHL continua ad attrarre, a differenza di quello che dovrebbe essere il massimo campionato.