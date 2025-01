Materia, il futuro del giornalismo: ultimi giorni per sostenere il crowdfunding

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano solo tre giorni alla chiusura della raccolta fondi per il laboratorio di giornalismo di “Materia”, il nuovo spazio che nascerà nei locali dell’ex scuola primaria “Marconi” di Sant’Alessandro (Castronno), chiusa per mancanza di iscritti.

In quella stessa scuola, ribattezzata “Materia”, ci sarà la nuova sede del quotidiano online Varesenews che in questi quasi 30 anni di vita è stato un vero e proprio laboratorio dove sono state sperimentate tutte le nuove forme di giornalismo legate al digitale.

Oggi, con questo crowdfunding, che ha già raggiunto e superato l’obiettivo prefissato dei novemila euro, aggiungiamo un nuovo tassello all’esperienza straordinaria rappresentata da Varesenews, dando l’opportunità ai giovani di misurarsi con le nuove tecnologie. All’interno di Materia nascerà uno studio dove realizzare podcast, una forma di narrazione che si aggiunge alle altre già sperimentate nel tempo da Varesenews, dalla webradio alla webtv, passando per i social.

Attualmente siamo a quota 111 sostenitori, un bel numero palindromo (se lo si legge da sinistra a destra e viceversa il valore non cambia). Non vogliamo annoiarvi con la matematica, ma dirvi soltanto che mancando solo tre giorni alla chiusura di questo crowdfunding e superando il fascino del numero palindromo con le vostre ulteriori donazioni – non importa quanto grandi siano – si può fare di più per un progetto che è proiettato nell’immediato futuro. Con il vostro contributo potremo dotare il laboratorio di giornalismo di Materia di strumentazioni moderne e condividerlo e aprirlo a più persone per costruire un racconto condiviso del nostro territorio.

Una precisazione doverosa: la matematica è noiosa solo per chi non la conosce. Anche il quadrato di 111 è un numero palindromo: 12321.