Il podcast “Flo” si mette i guanti insieme all’ex portiere Vito Spadavecchia

È Vito Spadavecchia – un’intera carriera con addosso la maglia da portiere – il nuovo ospite di “Flo”, il podcast ideato e condotto dal mental coach Gabriele Colombo, disponibile sui canali di VareseNews.

Spadavecchia, 42 anni e pugliese d’origine, è da diversi anni trapiantato nella nostra provincia: prima ha difeso la porta del Verbano di Besozzo e poi si è spostato a Venegono Superiore per giocare con la Varesina Calcio. Dopo aver appeso i guanti al chiodo è diventato il preparatore dei portieri della stessa società rossoblu.

Nella chiacchierata con Colombo, Spadavecchia racconta soprattutto il suo attuale ruolo, le scelte a cui è chiamato, il rapporto con il capo allenatore – in questo caso Marco Spilli – e quello con i giovani portieri con i quali deve lavorare. Come tutti quelli che hanno un passato agonistico, anche Spadavecchia sottolinea di sentire maggiore pressione ora rispetto a quando era lui a scendere in campo.

“Flo” è un podcast condotto da Gabriele Colombo, mental coach di Gallarate che lavora con diversi sportivi di alto livello. Lo sport però è solo uno degli argomenti trattati nelle prime puntate (il basket in particolare, con gli allenatori Marco Legovich e Stefano Gambaro) ma non il solo. Per restare aggiornati sui nuovi episodi – che trovate su Spreaker, Spotify e Amazon Music – potete cliccare sul tasto “Segui” sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.