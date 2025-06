“L’Italia a Varese per diventare grande. Questo campo di regata è un orgoglio per tutti”

È quasi terminato il conto alla rovescia per l’avvio delle regate di Coppa del Mondo previste alla Schiranna a partire da venerdì mattina, il secondo grande evento stagionale del canottaggio internazionale dopo gli Europei di due settimane fa a Plovdiv in Bulgaria. E come sempre accade, alla vigilia c’è l’avvicendamento tra l’area organizzativa – che certo non si ferma, ma ha già corso a lungo – e l’area sportiva di queste manifestazioni.

Il passaggio di testimone oggi – mercoledì 11 – nella sede della Canottieri Varese dove si è fatto il punto “politico” sul grande evento remiero ma dove, soprattutto, è arrivato il direttore tecnico Antonio Colamonici che da quest’anno è alla guida della Nazionale azzurra. È stato lui, 53 anni napoletano, a illustrare la situazione dell’Italia che si presenta alla Schiranna con 74 convocati – molti giovanissimi – e con una flotta di 31 imbarcazioni tra senior, specialità non olimpiche, pesi leggeri e paralimpici.

«Sono venuto a Varese molte volte da d.t. della Romania ma stare qui con addosso la maglia azzurra è un privilegio che vivo con una gioia immensa – ha detto Colamonici – Qui alla Schiranna c’è il miglior bacino al mondo, quello più regolare in cui tutte le corsie godono delle stesse condizioni. È l’orgoglio di tutti noi italiani».

Chiamato a fare il punto tecnico dopo i buoni risultati agli Europei, Colamonici spiega quale sia l’obiettivo principale della sua gestione: «Quello di arrivare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles tra le migliori squadre del mondo. Dobbiamo pensare all’intero quadriennio e non dobbiamo far diventare forte una singola barca, bensì crescere come squadra nazionale. Lavoriamo insieme da poco tempo, per adesso, ma ogni giorno miglioriamo. Siamo andati a Plovdiv con una delegazione ridotta ma qui in Coppa del Mondo abbiamo coinvolto tanti giovani: chi ha un sogno lo può coltivare e, dico la verità, le medaglie contano meno rispetto alla crescita collettiva».

Infine una parola buona per due dei principali atleti varesotti, Alice e Giovanni Codato da Oggiona con Santo Stefano: «Detto che per me non conta la provenienza degli atleti, mi piace sottolineare come Alice e Giovanni abbiano ottenuto risultati unici a Plovidiv, andando a podio da capovoga su entrambe le loro barche (due senza e otto ndr). Siamo fieri di loro, sono ancora molto giovani e con il loro esempio dovranno trascinare i compagni.

L’appuntamento alla Canottieri ha visto la partecipazione di tutte le componenti coinvolte a livello organizzativo. Dal comitato Varese Rowing rappresentato dal sindaco Davide Galimberti alla Regione per bocca di Federica Picchi, sottosegretario a sport e giovani che – come altri – ha sottolineato la grandezza di avere in squadra oltre 300 giovani volontari che, con le loro maglie arancioni, sono già molto attivi sulla riva del lago.

Il consigliere federale Fabrizio Quaglino e il presidente regionale Leonardo Binda hanno rappresentato la Federcanottaggio, con il nuovo presidente Davide Tizzano atteso a Varese da venerdì mattina allo scoccar del via alle regate. Tra i padroni di casa sono intervenuti il neopresidente della Canottieri Varese, Paolo Consonni («essere al vertice del club considerato il miglior posto al mondo per il canottaggio mi dà grande orgoglio») e Pierpaolo Frattini, direttore di Varese Rowing che ha dato appuntamento a giovedì 12 nel tardo pomeriggio in piazza Montegrappa (18,45): sul palco allestito di recente ci sarà infatti un talk show con alcuni ospiti (tra cui Colamonici) per portare il canottaggio nel cuore della Città Giardino. Anche fisicamente, perché nel cuore di molte famiglie questa disciplina ha già fatto breccia.

LA COPPA DEL MONDO SU VARESENEWS

VareseNews è tra i media partner di Varese Rowing, il comitato organizzatore delle regate internazionali della Schiranna. Dopo aver ospitato l’evento dedicato al logo ufficiale progettato dai ragazzi delle scuole e dopo aver mandato in scena un talk show con i grandi campioni varesini, il nostro giornale seguirà le gare con una #direttavn dedicata, che trovate qui sotto. Il liveblog sarà in collaborazione con il ristorante Lombo Cucinieri & Co. di Barasso.