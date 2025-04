Logo per la coppa del mondo, un progetto che racconta Varese

Gli studenti delle scuole di Varese sono stati i protagonisti di un’iniziativa creativa di grande rilievo: la progettazione del logo ufficiale per la prossima Coppa del Mondo di canottaggio che si terrà sulle acque varesine. Il concorso, promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, nasce da un’idea di Luca Belotti, referente per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e di Katia Cattaneo, referente per l’area Sport e Benessere in collaborazione con l’associazione Canottieri di Varese.

Agli studenti è stata la richiesta la creazione di un logo della manifestazione sportiva che dovesse riflettere l’identità del territorio varesino, il legame profondo tra il canottaggio e il paesaggio varesino, valorizzando laghi, montagne e natura e i valori fondanti dello sport del canottaggio, l’orgoglio di una comunità che si apre al mondo attraverso una manifestazione internazionale. Varese, con i suoi laghi, i monti e la natura rigogliosa, offre uno scenario unico che si presta a essere raccontato attraverso segni grafici, colori e simboli capaci di trasmettere emozione e senso di appartenenza.

L’iniziativa si è inserita nei percorsi di orientamento e crescita personale degli studenti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con una sfida reale, in cui creatività, capacità di lavorare in team e attenzione ai valori ambientali e sportivi si intrecciano. La progettazione di Luca Belotti, referente in progetti educativi – PCTO e orientamento, e di Katia Cattaneo, promotrice del benessere e della pratica sportiva nelle scuole, ha garantito un approccio multidisciplinare e inclusivo, in linea con le più moderne pratiche di educazione e cittadinanza attiva.

Questa iniziativa ha rappresentato non solo un’occasione per promuovere il territorio e lo sport, ma anche per educare le nuove generazioni ai valori della partecipazione, della sostenibilità e dell’identità locale, rendendo gli studenti veri ambasciatori di Varese nel mondo

La cerimonia di premiazione del logo vincitore è stato uno dei momenti più attesi in vista della tappa della Coppa del Mondo presso il nostro meraviglioso Lago, a testimonianza del ruolo centrale che scuola e territorio possono avere nella promozione di eventi di respiro internazionale.