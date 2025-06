La Coppa del Mondo di canottaggio alla Schiranna in diretta su VareseNews

Tra venerdì 13 e domenica 15 giugno il lago di Varese ospita la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio 2025. In gara ci sono oltre 600 atleti provenienti da 39 nazioni compresa naturalmente l’Italia che schiera numerosi atleti originari o adottivi del Varesotto. VareseNews segue il grande evento sportivo con un liveblog attivo dall’inizio della settimana, in cui troverete notizie, immagini, curiosità sulle regate internazionali oltre alla cronaca dei momenti salienti nel corso delle gare. La diretta si apre qui sotto (attendete qualche secondo) ed è offerta dal ristorante Lombo Cucinieri & Co di Barasso. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.