Mostra “Un percorso tra i colori” di Emilio Corti allo Spazio Clip del Liceo Artistico di Varese

Sabato 18 gennaio, alle ore 11, lo “Spazio Clip”, vetrina espositiva del Liceo Artistico Frattini di Varese, posta al suo ingresso principale, riprende la sua attività annuale inaugurando una mostra intitolata “Un percorso tra i colori” dell’artista Emilio Corti, ex docente di Discipline Pittoriche del Liceo e da tempo raffinato pittore.

Come egli stesso afferma, “ciò che è esposto allo Spazio Clip è il frutto di un lavoro costante che, partito da esperienze vicine alla realtà del paesaggio è approdato nel tempo a una rappresentazione dell’elemento naturalistico più sintetica, personale, non descrittiva: il cielo, la terra, gli alberi hanno perso la loro connotazione abituale per lasciare lo spazio a un’immagine nuova, vicina all’astrazione, ma ancora intrisa del suo significato originario. Inseguo un’idea, un sogno, un’aspirazione tutta mia: parto da una suggestione visiva, un colore non necessariamente osservato, ma che viene così, da sé, non so da dove. Poi tutto si compone, prende forma, le varie parti si sistemano nello spazio davanti a me. Vengono in superficie segni, pennellate, tagli improvvisi, effetti tridimensionali, di luce e di ombra. Mi sembra, ad un certo punto, che tutto quello che ha preso posto sulla tela o sulla carta acquisti un senso, una sua particolare motivazione, una sua partecipazione alla costruzione di un’immagine nuova dove non c’è bisogno di distinguere particolari visivi reali, naturalistici, ma contemporaneamente si ha la sensazione di essere “dentro” a uno spazio nuovo, forse un po’ poetico, sicuramente “impregnato” di natura, madre, matrigna origine e compimento di tutto. E alla fine, quando la voglia di dipingere si è placata, è nata un’immagine insolita, la rappresentazione di un momento preciso, forse vissuto, apparentemente dimenticato, ora riemerso”.

Emilio Corti è nato a Varese nel 1954 e risiede a Induno Olona. Ha compiuto gli studi artistici prima al Liceo Frattini, poi all’Accademia di Brera, diplomandosi in pittura nel 1977. Dal 1974 si è dedicato all’insegnamento di materie artistiche in varie scuole della provincia e, per molti anni, al Liceo Artistico Frattini.

Dal 1997 fa parte dell’Associazione Artisti della Provincia di Varese con la quale ha esposto in numerose manifestazioni. La sua prima mostra personale risale al 1980 e, da allora, ha proseguito nell’attività espositiva con varie personali e collettive. Dal 1994 al 2011 ha partecipato alle mostre del gruppo “CCCZ” fondato con gli artisti (e colleghi) Ignazio Campagna, Massimo Conconi e Marco Zanzottera. La mostra rimarrà aperta dal 18 gennaio sino al 22 febbraio 2025, festività escluse.

Visitarla potrà essere l’occasione per osservare il nuovo allestimento del Museo Diffuso (Mu.D. – L.A.A.F) con quadri e sculture appartenenti alla ricca collezione del Liceo, ora esposti al piano terra dell’edificio.