Nuove proposte quadriennali all’Einaudi di Varese nel campo del commercio e dello spettacolo

L’Istituto Einaudi dall’anno 2025-2026 attiverà un corso quadriennale ad indirizzo commerciale ed un corso quadriennale servizi culturali e dello spettacolo, avviando collaborazioni con gli ITS Incom, I-Crea e Innovaprofessioni per consentire agli studenti di accedere a corsi biennali post diploma altamente professionalizzanti.

I due nuovi corsi sono stati progettati coerentemente con la riforma della filiera scolastica, che istituisce un modello di istruzione tecnico-professionale articolato su un percorso &”4+2″.

La riforma prevede quattro anni di studi secondari e un successivo biennio presso glivITS Academy, in modo da facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Il sistema si basa su una rete di collegamento tra scuole, ITS e imprese, garantendo così una preparazione pratica e specialistica per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Il diploma quadriennale è riconosciuto nel mondo del lavoro come equivalente a un diploma quinquennale e consentirà l’accesso diretto ai corsi degli ITS della rete o in alternativa l’iscrizione all’Università (previo esame di ammissione qualora previsto).

I percorsi educativi dei due nuovi corsi saranno arricchiti da una maggiore interazione con il mondo del lavoro grazie alla presenza in aula di esperti provenienti dalle aziende.

Questo garantirà una copertura delle competenze non presenti tra i docenti.

Saranno implementate le compresenze tra docenti e saranno potenziati lo studio delle materie STEM e STEAM, delle lingue, l’insegnamento di alcune discipline in lingua straniera (CLIL), la didattica laboratoriale e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Il corso quadriennale ad indirizzo commerciale, progettato in rete con ITS Innovaprofessioni di Milano, l’Enaip di Como (Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza-recettività turistica) e Tikvà – Economie territoriali inclusive, che consentirà l’accesso diretto al corso biennale di Manager dei Grandi Eventi dell’ITS Innovaprofessione, in collaborazione con Confcommercio Lombardia e incluso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 all’interno dell’Education Programme Gen26.

Il corso quadriennale servizi culturali e dello spettacolo, in rete, come scuola capofila, dell’Istituto Tecnico “OLGA FIORINI”, numerosi cfp del territorio e con ITS Incom di Busto Arsizio, ITS I-Crea di Milano, ITS Academy Machina Lonati, che darà accesso diretto ai corsi biennali ITS di Web Design, Fotografia, Film-making, Sound Design.