Openjobmetis, serve un blitz esterno: i biancorossi ci provano a Sassari

Anno nuovo, vita nuova? La Openjobmetis ci spera, pensando a quelle trasferte che – nella fase “2024” di questo campionato – sono sempre terminate con un viaggio di ritorno mesto, un referto giallo, qualche polemica e, spesso, con distacchi larghi a favore dei padroni di casa di turno.

Ma, per l’appunto, se la Varese di Mandole vuole finalmente cambiare rotta ci deve provare da subito, dal “mezzogiorno di fuoco” di Sassari visto che i biancorossi sfideranno la Dinamo a partire dalle 12 in punto. E per provare a vincere potrebbero magari riguardare la partita della stagione scorsa, disputata in condizioni simili dagli (allora) uomini di Bialaszewski che sull’Isola misero insieme all’ora di pranzo una partita coi fiocchi. 88-112 in quel giorno di aprile che diede, di fatto, la salvezza a Mannion e compagni.

La Openjobmetis è partita per la Sardegna nel primo pomeriggio del sabato, dopo l’ultimo allenamento svoltosi al centro Campus, con il solo Sykes assente (Assui raggiungerà i compagni volando da Bologna visto l’impiego in NextGenCup: 24 punti e 14 rimbalzi nel successo 80-77 su Pistoia). Dentro quindi gli stessi che hanno battuto Napoli, con un Desonta Bradford osservato speciale dopo l’ottimo esordio nel match casalingo: l’ex trentino dovrà garantire di nuovo minuti di qualità per dare fiato alla coppia Librizzi-Hands senza far calare l’intensità collettiva.

Ma è in un’altra zona del campo dove – probabilmente – arriverà il principale pericolo per la difesa varesina: quella dove opera Elmantas Bendzius. L’ala forte lituana, ormai bandiera della squadra del presidente Sardara, ha la classe e la stazza per colpire in quel ruolo dove la OJM è, per scelta, più carente. Sarà quindi necessario uno sforzo extra per Jaron Johnson, l’uomo che per atletismo e muscoli è designato a contenere il capitano sardo. Vedremo se i biancorossi riusciranno a restituire pan per focaccia a rimbalzo: il Banco è una delle poche squadre meno attrezzate per questo fondamentale, ma c’è da augurarsi di vedere un Tyus più tonico della versione “diesel sul Brennero” vista con Napoli.

Tra gli esterni la squadra di Nenad Markovic – quattro vittorie nelle ultime cinque uscite – ha l’imbarazzo della scelta con il play Cappelletti, l’amato ex Tambone e gli americani Bibbs e Fobbs, mentre dalla Turchia è arrivato l’esperto Erten Gazi, vista l’assenza di un uomo chiave come Sokolowski. Nel reparto azzurro occhio invece a Giovanni Veronesi che ha scoperto la Serie A a 26 anni dopo tanta A2 e ci ha messo poco a prendere le misure al massimo campionato. Vietato sottovalutare lui, come tutti gli altri.

DIRETTAVN

La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì sera e dalle 11,30 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale di Varese. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.