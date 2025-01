Openjobmetis, un girone d’andata a suon di statistiche

Quindici partite su 30: il match con Treviso ha concluso la prima parte del “viaggio” della Openjobmetis 2024-25. Un percorso reso burrascoso dai risultati ma anche dai continui rimescolamenti della rosa a disposizione di Herman Mandole, per una squadra che con l’ultimo colpo di coda – tre vittorie consecutive – si è tolta di dosso un po’ di paura e si è allontanata dalla zona retrocessione. Ripercorriamo quindi la strada percorsa dai biancorossi con una serie di statistiche che fotografano l’andamento personale e collettivo della Openjobmetis.

IL BILANCIO

6 vittorie / 9 sconfitte (40,0%) – In casa: 5 V – 3 P | In trasferta: 1 V – 6 P

LA CLASSIFICA

11a posizione (12 punti / meno 6 dalla zona playoff, più 6 sulla zona retrocessione)



MIGLIORI E PEGGIORI PRESTAZIONI di squadra

Punti segnati: 104 (vs Bologna) / 60 (vs Pistoia)

Rimbalzi totali: 48 (vs Scafati) – 26 (vs Brescia)

Assist: 25 (vs Bologna) – 11 (vs Brescia)

Perse: 9 (vs Tortona e Trento) – 18 (vs Pistoia e Sassari)

Recuperate: 10 (vs Pistoia) – 1 (vs Brescia)

% da 2: 24/37, il 64,9% (vs Trento) – 7/23, il 30,4% (vs Cremona)

% da 3: 16/34, il 47,1% (vs Bologna) – 8/33, il 24,2% (vs Trieste)

% tiri liberi: 23 su 25, il 92,0% (vs Brescia) – 10/16, il 62,5% (vs Scafati)

Valutazione: 120 (vs Bologna) – 59 (vs Cremona)

MEDIE di squadra e GRADUATORIA in Serie A

Punti segnati: 89,3 (4a)

Rimbalzi totali: 37,7 (8a)

Assist: 16,9 (5a)

Perse: 12,4 (9a)

Recuperate: 5,5 (14a)

% da 2: 54,5% (7a)

% da 3: 34,8% (12a)

% tiri liberi: 79,8% (3a)

Valutazione: 93,9 (7a)

MIGLIORI PRESTAZIONI INDIVIDUALI

Punti segnati: 34 – Jaylen HANDS (vs Trento)

Rimbalzi totali: 10 – Kao AKOBUNDU (vs Trieste); Jaron JOHNSON (vs Bologna); Alex TYUS (vs Venezia e Milano)

Assist: 10 – Jaylen HANDS (vs Sassari)

Perse: 5 – Jaylen HANDS (vs Trapani); Nico MANNION (vs Trento)

Recuperate: 4 – Davide ALVITI (vs Pistoia)

Stoppate: 8 – Kao AKOBUNDU-EHIOGU (vs Trento)

Valutazione: 40 – Matteo LIBRIZZI (vs Bologna)

Minuti: 37 – Jaron JOHNSON (vs Bologna)

MIGLIORI MEDIE individuali

(almeno 8 partite giocate: tra parentesi chi non le ha raggiunte)

Punti segnati: 18,5 – Jaylen HANDS (Mannion: 26,3)

Rimbalzi totali: 6,8 – Alex TYUS

Rimbalzi offensivi: 2,5 – Alex TYUS

Rimbalzi difensivi: 4,3 – Davide ALVITI, Alex TYUS

Assist: 5,3 – Jaylen HANDS (Mannion: 5,7)

Perse: 2,7 – Jaylen HANDS (Mannion: 4,3)

Recuperate: 1 – Davide ALVITI, Jaylen HANDS

Stoppate: 1,6 – Kao AKOBUNDU-EHIOGU

Valutazione: 18,9 – Jaylen HANDS (Mannion: 29,3)

Minuti: 31,1 – Jaylen HANDS