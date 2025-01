Per i bocciatori del Varesotto è già primavera: ripartono le competizioni

Il lungo letargo invernale collegato alla serie di festività si sta concludendo e i primi segnali di risveglio si cominciano a udire: “S’ode a destra uno squillo di tromba/ a sinistra risponde uno squillo/ d’ambo i lati calpesto rimbomba/ da cavalli e da fanti il terren.” nulla a che vedere con Alessandro Manzoni e il suo Conte di Carmagnola, con il coro della battaglia di Maclodio, bensì con un altro Alessandro, Bianchi questa volta, che ha prontamente varato il calendario delle manifestazioni del primo quadrimestre relativo alla provincia di Varese, comprendente anche le manifestazioni piemontesi affacciate, o quasi, sulla sponda del Lago Maggiore.

Come per il 2024, seppure in leggero anticipo, ad aprire l’attività agonistica saranno i campionati provinciali delle tre categorie a livello individuale, sempre sui campi della Bottinelli/Vergiatese: il pregio della scelta consiste nel ricupero di circa un mese di vuoto di potere verificatosi in loco che ha comportato une forte accelerazione dei tempi decisionali, al fine di evitare la congestione del calendario che, come già deciso da tempo dalla Federazione, nel 2025 sarà compresso. E’ bene ricordarlo: in quest’anno solare l’annata sarà ridotta a soli nove mesi. Poiché si ritorna a considerare il periodo 01 ottobre/30 settembre, quindi l’annata 2025 partirà con il primo gennaio, ma terminerà il 30 settembre per riprendere a considerare il periodo annuale a cavallo di due annate, nel primo caso specifico 01 ottobre 2025/30 settembre 2026. Non tutti hanno apprezzato la variazione, anche per obiettive difficoltà a far collimare bilanci finanziari annuali con bilanci sportivi al 30 settembre, comunque il nuovo regolamento prevede questa impostazione che deve naturalmente essere rispettata.

Per quanto attiene le gare, nulla è mutato per la zona di Varese: 13 competizioni erano previste nel 2024, altrettante sono in calendario nel 2025, mentre risulta un incremento di due gare per la zona di Novara e Verbano-Cusio-Ossola che passano da 5 a 7 nel medesimo periodo, determinando una crescita del 7% sul totale delle manifestazioni. Parallelamente ai campionati provinciali, alla Baraggese di Briga Novarese, il 13 gennaio, inizierà una gara regionale a coppie aperta a tutte le categorie, divisa al possibile. E’ innegabile che dopo circa un mese di astinenza dalle competizioni, talvolta accentuato dalla non agibilità di alcune strutture non solo perché parzialmente o totalmente all’aperto, ma anche per oggettive difficoltà ad assicurare la copertura energetica, il desiderio di riprendere il confronto agonistico diventi impellente e il rispetto costante del calendario rappresenta un elemento d’indubbio valore per assicurare la più ampia possibilità di confronto fra i vari atleti.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

13 gennaio – Bottinelli/Vergiatese – Inizio campionati provinciali individuali tutte le categorie 13 gennaio – Baraggese – Inizio regionale serale coppia ABCD, divisa al possibile