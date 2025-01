Petizione per la sicurezza a Varese: consegnate 1.300 firme al prefetto per un presidio fisso nel centro cittadino

Mercoledì 29 gennaio, il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha ricevuto i promotori della petizione “Varese SI–CURA” presso la sede di Villa Recalcati. L’incontro ha avuto come protagonista la consegna di oltre 1.300 firme da parte dei cittadini che vivono o lavorano nel centro di Varese, una zona che molti firmatari percepiscono come sempre più insicura e segnata dal degrado. La petizione chiede l’istituzione di un presidio fisso delle forze dell’ordine nel cuore della città, come misura concreta per contrastare il crescente fenomeno della criminalità.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha assicurato che la proposta sarà discussa durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si terrà il prossimo 6 febbraio. Il tema della sicurezza urbana, soprattutto nel centro città, sembra infatti essere sempre più urgente, con i cittadini che chiedono risposte immediate.

La petizione, redatta da un gruppo di cittadini indipendenti, si concentra esclusivamente sulla necessità di un intervento per migliorare la sicurezza. Il testo sottolinea come le stazioni delle Forze dell’Ordine, attualmente situate a distanza dal centro (4 km per il Comando dei Carabinieri e 1,5 km per la Polizia di Stato), rendano difficoltoso il rapido intervento in caso di emergenza.

Per questo motivo, la proposta prevede l’istituzione di un presidio fisso di pronto intervento, posizionato in una zona strategica che permetta di raggiungere rapidamente il centro città. Tra le opzioni suggerite, vi sono l’ex Centro Isber in Piazza Kennedy, l’ex Caserma Garibaldi e l’ex sede degli Angeli Urbani in Piazza Trieste, tutte aree facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.