Presentata a Varese la terza edizione del Libro Bianco del Verde: “L’acqua, una risorsa indispensabile per la salute del pianeta”

Questa mattina, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese, è iniziata la tappa varesina del ciclo di convegni legato alla presentazione della terza edizione del Libro Bianco del Verde. L’evento, organizzato da Assoverde, Confagricoltura e l’associazione Kepos, con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese e CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), ha affrontato i temi urgenti legati ai cambiamenti climatici, alla gestione dell’acqua e al ruolo fondamentale del verde nelle nostre città.

Il Libro Bianco del Verde, che quest’anno si concentra sul tema “L’acqua, una risorsa indispensabile per la salute del pianeta”, ha raccolto i contributi di 88 autori, che hanno trattato con competenza e da angolazioni diverse questioni decisive per il nostro presente e futuro. I contributi, incentrati su fenomeni come la siccità, l’innalzamento delle temperature, i processi di desertificazione e i fenomeni alluvionali, sono stati un punto di partenza per le discussioni che si sono susseguite durante il convegno.

Durante l’incontro, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il nostro territorio, evidenziando come l’acqua e il verde urbano siano alleati fondamentali nella trasformazione delle città. “Il verde, dai giardini privati ai parchi pubblici, ha un ruolo strategico non solo nella qualità estetica, ma anche nel miglioramento della qualità dell’aria, della salute e nel benessere psico-fisico delle persone”, ha dichiarato Vitiello. In questo contesto, il progetto “Vieni a Vivere a Varese” si allinea perfettamente, mirando a incrementare l’attrattività della città sotto ogni aspetto.

La giornata è iniziata con una sessione dedicata alla sostenibilità e alla necessità di investire in pratiche ecologiche, con un focus particolare sulla relazione tra acqua e città. Successivamente, si è discusso del ruolo crescente dell’agricoltore urbano, sempre più centrale nell’affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse naturali.

Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici, professionisti del settore e cittadini, confermando l’importanza di un dialogo costante tra tutte le parti coinvolte nella tutela dell’ambiente e nella promozione di politiche verdi. Il confronto odierno ha dimostrato che il futuro delle nostre città dipende anche dalla capacità di integrarle con la natura e di gestire con responsabilità risorse vitali come l’acqua.