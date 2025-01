Rientra in Italia dopo l’espulsione: arrestato dalla polizia di Varese

Era stato colpito da un ordine di espulsione ad Agrigento, ma rientrato in Italia illegalmente è stato arrestato ed è finito in manette, oggi di fronte al giudice di Varese nel procedimento per direttissima.

Imputato del reato di immigrazione clandestina un cittadino Tunisino di 37 anni che ha vissuto per qualche mese a Como prima dell’espulsione per ordine dell’autorità di polizia siciliana.

L’uomo è stato fermato dalla polizia di stato a Varese perché aveva raggiunto un cugino che abita in città sebbene di regola stava nel capoluogo lariano: dopo l’espulsione nel 2023 era rientrato illegalmente in italia sul finire dello scorso ottobre nonostante il divieto di rientro entro tre anni.

L’uomo sarebbe stato responsabile di un furto con strappo il giorno precedente al controllo di polizia avvenuto a Varese nella giornata di martedì, pertanto il pubblico ministero ha chiesto convalida dell’arresto e richiesto la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha specificato che l’imputato ha un casellario giudiziale “pulito” e che era semplicemente somigliante al soggetto che aveva commesso lo scippo in città proponendo come misura cautelare il semplice obbligo di firma.

Il giudice Andrea Crema ha convalidato l’arresto disponendo la liberazione dell’imputato e il conseguente nulla osta all’espulsione. Il processo continua il 4 marzo.