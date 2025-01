Rinnovata la convenzione tra Comune e asilo infantile, a Barasso nasce la sezione “Primavera”

Il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari e il presidente dell’Asilo infantile Emilio Alemagna di Barasso Amedeo Cassani hanno sottoscritto la nuova convenzione che legherà i due enti fino al 2030.

Il Comune di Barasso ha deciso di proseguire nel sostegno all’unica istituzione di formazione presente sul territorio e che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la zona.

Con la ferma volontà di venire incontro alle richieste di diverse famiglie barassesi e in accordo con la l’Asilo Alemagna dal prossimo settembre 2025 verrà avviata la SEZIONE PRIMAVERA che accoglierà i bambini tra i 24 e i 36 mesi favorendo una continuità del percorso educativo avviato all’asilo nido e destinato a proseguire nella scuola dell’infanzia.

Le sezioni primavera, a differenza del nido, hanno un progetto specifico dedicato basato su criteri di qualità pedagogica. Il Comune di Barasso concede alla Scuola dell’Infanzia: l’utilizzo di alcuni locali del centro polifunzionale C. Collodi di via Parietti dove verranno avviate le attività della sezione primavera; l’utilizzo del giardino di pertinenza del centro polifunzionale che fungerà da collegamento tra sezione primavera e scuola dell’infanzia; un contributo economico annuale pari a circa 38.000€ per le attività della Scuola dell’Infanzia Emilio Alemagna e della sezione primavera a titolo di rimborso per le rette delle famiglie più in difficoltà, di contributo per il centro estivo e per l’imprescindibile ruolo di istituzione dedita alla formazione e alla crescita dei bambini barassesi.

L’Asilo infantile Alemagna si impegna a rendere idonei, attraverso i lavori di manutenzione necessari, i locali concessi in comodato gratuito ai fini dell’adeguamento infrastrutturale alla normativa di riferimento

«Un passo avanti che va nella direzione di creare un polo infantile 0-6 anni che possa offrire un servizio ancora più esteso e qualificato alle famiglie barassesi e capitalizzare l’interesse anche delle famiglie dei comuni limitrofi», commenta il sindaco Di Renzo Scolari.

«Ringrazio il Presidente Cassani per la sempre preziosa collaborazione e, in particolare, la coordinatrice didattica Ornella Vettoruzzo che, con la sua competenza e il suo impegno, ha contribuito, insieme a tutto il personale, a rendere l’Asilo di Barasso fiore all’occhiello di tutto il territorio della nostra fascia provinciale», conclude il sindaco.