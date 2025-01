Rubano 700 euro di profumi al supermercato, i carabinieri di Azzate arrestano due donne

Profumi per oltre 700 euro messi in borsa e al momento di pagare sputi in faccia al direttore del supermercato. Ma vengono chiamati i carabinieri della compagnia di Azzate che le arrestano per furto aggravato.

È successo ieri, lunedì, a Buguggiate dove in manette sono finite due donne di origini rumene, una delle quali incinta, domiciliate entrambe a Milano. L’arresto è stato convalidato e le due scarcerate: il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.