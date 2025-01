Saldi invernali in Lombardia: corsa agli sconti tra vetrine e clic online

Sta per scoccare il tempo dei saldi invernali La stagione degli sconti rappresenta un momento cruciale per i commercianti e per i clienti, ma il panorama degli acquisti è cambiato drasticamente negli ultimi anni, soprattutto a causa della crescente diffusione dell’e-commerce.

In provincia di Varese i saldi inizieranno ufficialmente sabato 4 gennaio e termineranno il 4 marzo. I commercianti puntano sulla possibilità di offrire un’esperienza d’acquisto personalizzata, che include il contatto diretto con il prodotto e la possibilità di provarlo. Molti consumatori, infatti, apprezzano la qualità del servizio e il piacere di passeggiare per le vie dello shopping. Gli articoli più richiesti rimangono capi d’abbigliamento, calzature e accessori.

Parallelamente, le piattaforme di e-commerce continuano a crescere, e molti commercianti lungimiranti, per affrontare la concorrenza, si sono organizzati per vendere e spedire anche on line. Amazon, Zalando e altre piattaforme attirano migliaia di acquirenti grazie alla comodità e alla possibilità di confrontare rapidamente prezzi e prodotti. Gli sconti online in alcuni casi iniziano in anticipo rispetto ai negozi fisici, e le offerte flash contribuiscono ad alimentare la competitività del settore.

Mentre i negozi fisici puntano sull’esperienza diretta e sulla fidelizzazione del cliente, l’e-commerce offre flessibilità e convenienza. Tuttavia, entrambi i canali presentano delle sfide: i negozi devono affrontare i costi fissi elevati e la concorrenza online, mentre il commercio elettronico è chiamato a migliorare i tempi di consegna e a garantire politiche di reso efficienti. Nonostante la crescita del digitale, i negozi fisici continuano a mantenere il loro valore, specialmente per chi desidera un’esperienza tangibile e immediata.