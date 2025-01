Scacco matto alle sigarette: al “Molina” di Varese il corso per smettere di fumare

Ha preso il via ieri – lunedì 13 gennaio – un corso che spiega ai partecipanti come smettere di fumare. A ospitare le lezioni è la Fondazione Molina che organizza l’iniziativa insieme al Comitato Varese in Salute e alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il fumo è il fattore di rischio più importante per malattie che si sviluppano a carico di diversi apparati, come ha ricordato in apertura della lezione l’epidemiologo Salvatore Pisani. Per questa ragione la disassuefazione è l’azione che porta il maggior beneficio in termini di riduzione di mortalità e morbilità (ovvero la frequenza con cui una malattia si presenta nella popolazione).

Per questo motivo le iniziative per smettere di fumare dovrebbero ottenere maggiore attenzione e risorse da parte del sistema sanitario: più gente abbandona il tabacco, meno onerose saranno le azioni future per curare le loro malattie.

Il corso di Varese prosegue con una serie di lezioni sino alla fine di marzo e prevede, per i partecipanti, una valutazione pneumologica.

QUI l’articolo di presentazione dell’iniziativa