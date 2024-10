Fondazione Molina, Lilt e Varese in Salute alleati per convincere i fumatori a smettere

Smettere di fumare in 9 “mosse”. Le mosse altro non sono che appuntamenti con specialisti, psicologi e pneumologia, che spiegheranno perché il vizio della sigaretta sia nocivo, come si possano contrastare la voglia di tabacco e gestire lo stress.

La proposta arriva dal Comitato Varese in Salute insieme a Fondazione Molina con la preziosa collaborazione della Lilt provinciale.

Le serate inizieranno il prossimo 13 gennaio e proseguiranno ogni lunedì fino al 3 marzo, affrontando diversi aspetti della dipendenza da nicotina.

A dare l’impulso Varese in Salute con il consigliere Guido Bonoldi favorevole all’apertura di un centro antifumo anche a Varese per rafforzare un servizio che, al momento, esiste ad Arcisate, dell’Asst Sette Laghi e a Busto Arsizio dell’Asst Valle Olona.

Sede degli incontri, dalle 18.30 alle 30.00, sarà la Fondazione Molina di Viale Borri 133 mentre gli specialisti saranno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

«La sigaretta è il primo fattore di rischio che provoca morte o disabilità – ha spiegato mil dottor Salvatore Pisani epidemiologo – È come l’ipertensione ma mentre questo è un fattore biologico la nicotina è comportamentale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di sanità, il 20% degli italiani fuma, maggiormente gli uomini (25%) mentre le donne sono il 16%. Si stima che almeno 4000 persone vorrebbero smettere: sono soprattutto ultracinquantenni, di scolarità elevata, più al nord che al centro sud. Tra le motivazioni, la più diffusa è quella economica».

Nonostante la nocività, il fumo non vede politiche efficaci di contrasto a livello di servizio sanitario nazionale: la questione infatti risente degli interessi dei Monopoli.

Per aderire al corso per smettere di fumare occorre iscriversi a partire dal 4 dicembre chiamando il nr 3808644677 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

È richiesto un contributo di 150 euro per la partecipazione che prevede anche una visita medica iniziale con la spirometria per una valutazione dell’apparato respiratorio.