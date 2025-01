Scarpe usate per un viaggio di speranza, anche a Gallarate la raccolta solidale per i profughi di Trieste

Il podista Giuseppe Antonuccio sta raccogliendo scarpe usate (ma non bucate nella tomaia) per i profughi dell’associazione LINEA D’OMBRA ODV TRIESTE il cui scopo è sostenere le popolazioni migranti a Trieste, lungo la rotta balcanica. Operano prestando cure mediche, indumenti puliti, cibo e socialità a chi passa in transito per la città di Trieste. Ora hanno bisogno di scarpe usate o che non si utilizzano più.

“Noi podisti abbiamo sempre numerose paia di scarpe usate e non più adatte a correre ma ancora in buono stato. Al posto di buttarle via o lasciarle ad occupare spazio in casa possono avere una seconda vita ed essere ancora utili a chi ne ha bisogno – scrive Matteo Raimondi nel suo Blog – Potete portarle entro l’11 febbraio al Decathlon di Rescaldina dove lavoro (Via Togliatti 2 Rescaldina), chiedendo di me oppure lasciandole in reception a mio nome.

Chi abita nelle zone di Gallarate può portarle al 20TrainingLab di Gallarate (Largo Camussi 8) dall’amica e podista Francesca Crocetti contattandola prima per sapere gli orari in cui è presente (tel. 3804983104)

Chi abita invece nelle zone di Borgomanero (NO) può contattare direttamente Giuseppe Antonuccio (tel. 3387500399) Quando portate le scarpe usate (consumate ma non bucate) ricordatevi di pulirle e di metterle in un sacchetto. La raccolta termina l’11 febbraio 2025″