Sciolto il contratto tra la Uyba e la colombiana Olaya

Nella UYBA che domenica prossima – 12 gennaio – affronterà in trasferta la Savino Del Bene Scandicci non ci sarà più Ana Karina Olaya. La schiacciatrice colombiana, 22 anni, e la società biancorossa hanno scelto di risolvere in maniera consensuale il contratto stipulato la scorsa estate e il club ha ufficialmente salutato la giocatrice.

Olaya era arrivata in biancorosso dopo una stagione in Polonia (all’Uni Opole), scelta dall’allora ds Borruto per la squadra che si stava formando con le indicazioni di coach Giovanni Caprara. Con l’ex tecnico la colombiana aveva disputato alcune partite, poi però il suo impiego si era notevolmente ridotto con la promozione a capo allenatore di Massimo Barbolini.

Proprio domenica scorsa però Olaya era tornata titolare in virtù dell’assenza di Laura Kunzler e della situazione d’emergenza dettata dall’influenza che aveva colpito mezza squadra. La colombiana era stata autrice di una buona prova, contribuendo con 13 punti al successo (3-1) su Vallefoglia.

La carriera di Olaya dovrebbe proseguire al di fuori dell’Italia: la schiacciatrice sembra diretta verso Smirne, in Turchia, dove potrebbe vestire la maglia dell’Aran Kargo nel massimo campionato turco.