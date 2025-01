Sciopero del trasporto pubblico, “interessati anche voli a Malpensa“

Per il 10 gennaio 2025 il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico a livello nazionale.

Sulle linee Trenord (foto) per la prima mattina di venerdì non si registrano problemi.

A Milano, il servizio delle linee Atm non è garantito tra 8:45 e le 12:45.

Lo sciopero riguarda anche i lavoratori di Sea e Airport degli aeroporti Milanesi

“A Malpensa su 125 voli previsti nelle fasce di sciopero al momento 24 voli con cancellazioni e decine di voli in ritardo“, fanno sapere in una nota da Cub, una delle sigle sindacali che aderisce.

I lavoratori di Sea scioperano per:

Il contratto nazionale scaduto da oltre due anni. Con l’attuale inflazione i lavoratori Sea che hanno avuto l’ultimo aumento contrattuale nel luglio 2022, con le tabelle Istat un lavoratore di 5° livello ha già subito una perdita salariale di oltre 120 euro al mese;

Problemi aziendali come il lavaggio dei DPI e rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per tutti gli anni trascorsi, la Carenza personale, i passaggi da 6 a 8 ore nei reparti operativi (autisti e toboga) e la corretta gestione dei turni da parte della segreteria operativa.

I lavoratori di Airport scioperano per:

Un adeguamento della parte retributiva e normativa del Contratto dei lavoratori, in base alle tabelle Istat, vista l’assenza di un’adeguata contrattazione collettiva nazionale. In particolare, si chiede un accorciamento delle tempistiche dell’innalzamento dei salari, il calcolo delle maggiorazioni sulla paga reale dei lavoratori, il pagamento del lavaggio DPI, il miglioramento della parte normativa in materia di lavoro interinale e a termine e la garanzia della contrattazione in sede aziendale delle modifiche su orari ed organizzazione del lavoro;

Riconoscimento indennità lavoro domenicale a tutti i lavoratori assunti dopo il 2014.

Motivazioni dei sindacati CONFAIL FAISA, che ha proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato: “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro.”