Scontro tra auto e moto a Samarate: 35enne trasportato in ospedale

Intorno alle 21:30 di oggi, martedì 7 gennaio, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto in via Verdi, all’altezza di viale Rimembranze, a Samarate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, e i Carabinieri di Busto Arsizio, allertati per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Legnano e dal personale medico avanzato. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale per le cure del caso.

Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori complicazioni, ma la circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Restano ancora da definire con certezza le cause dello scontro.