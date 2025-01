Secondo ucraino per i Mastini: preso il difensore Valeri Raskin

Soffia il vento dell’est sotto la volta dell’Acinque Ice Arena. Dopo il portiere Artur Ohandzhanyan arriva a Varese anche Valeri Raskin, anch’egli ucraino, 20 anni, che andrà a rafforzare il reparto difensivo dei Mastini, probabilmente con lo spostamento di Raimondi in avanti.

Oltre che in Ucraina, il giovane Valeri – alto 1,84 per circa 85 chili di peso ha giocato in in seconda divisione svedese e in Ungheria. Il neo-giallonero era sotto contratto con il Dunaújvárosi Acélbikák, squadra della Serie A magiara, che lo aveva girato in prestito al Tisza Volan

Va ricordato che dalla scorsa stagione i giocatori ucraini sono equiparati agli italiani fino a un massimo di 3 per squadra. Una scelta della Federazione per consentire loro di giocare anche in tempo di guerra: quindi né Ohandzhanyan né Raskin occuperanno un posto destinato agli stranieri. Con l’arrivo del difensore sembra completato il restyling dei Mastini che tra un mese esatto organizzeranno in casa la final four di Coppa Italia.