I Mastini ad Appiano con Vanetti: obiettivo risalire in classifica

La rabbiosa vittoria ai danni dell’Alleghe ha dato ai Mastini i primi punti del Master Round, un girone nel quale i gialloneri sono costretti alla rincorsa rispetto alle prime tre posizioni occupate nell’ordine da Caldaro, Aosta e da un pimpante Feltre che ha raggiunto i Gladiatori e mira al sorpasso nello scontro diretto.

Sabato 11 i gialloneri si rimetteranno in viaggio per fare visita all’Appiano in un incontro in cui non mancheranno le novità rispetto al match della scorsa settimana. Tornerà a referto capitan Vanetti (la conferma è arrivata dallo stesso Glavic nel corso della nostra recente intervista) così come Piroso mentre esordiranno i due nuovi acquisti ucraini, il portiere Ohandzhanyan e il difensore Raskin.

Gli assenti quindi dovrebbero essere limitati a Fanelli, infortunato e a Perino che proprio sabato inizia la propria avventura con la maglia della Nazionale under 20 impegnata nei Mondiali di categoria, prima avversaria la Polonia.

Inutile dire che il Varese andrà alla ricerca del bottino pieno, proprio per non perdere il treno delle migliori: il confronto tra Feltre e Aosta lascerà inevitabilmente indietro una delle due e i gialloneri potranno avvicinare la terza posizione a patto di restare concentrati e concreti per tutta la durata del match.

Attenzione dovuta perché i Pirati, in questa seconda fase, non hanno ancora raccolto punti e davanti al proprio pubblico proveranno a smuovere la classifica con i due attaccanti Collins ed Eruzione a catalizzare l’attenzione della difesa. Vedremo se Glavic darà la prima opportunità tra i pali a Ohandzhanyan oppure se si affiderà a Pippo Matonti. Si gioca a partire dalle 19,30 agli ordini dei signori Benvegnù e Wiest coadiuvati da Formaioni e Strazzabosco.