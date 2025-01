Sold out a Villa Cagnola per il musical “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste”

Il salone di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, sabato 18 gennaio, era gremito di persone, tante famiglie e bambini, per assistereal debutto del musical ispirato alla fiaba “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste” scritta da Davide Ielmini, con le illustrazioni di Cesare Camardo, per Pietro Macchione Editore.

A tradurre in musica questa fiaba per grandi e piccini ci ha pensato Paolo Coggiola, docente di teoria dell’armonia e dell’analisi alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, che ha iniziato la sua carriera proprio con un’opera per ragazzi commissionatagli nel 1998 dalla Fondazione Arena di Verona.

nella foto da sinistra: Marini, Ielmini e Coggiola

Ad eseguire la prima del musical è stato l’Ensemble dell’Insubria Chamber Orchestra diretto da Giorgio Rodolfo Marini, i pianisti Raffaella Pavin e Jacopo Girino del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, un ottetto vocale preparato da Nausicaa Nisati e la voce recitante di Serena Nardi.