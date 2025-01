“Speed book date”, a tu per tu con gli autori a Solbiate Arno

La Biblioteca Comunale di Solbiate Arno propone un evento straordinario che celebra la lettura e la connessione tra autori e lettori: Speed Book Date, in programma per sabato 15 febbraio 2025, alle ore 15:30.

Cos’è lo Speed Book Date?

Si tratta di un format innovativo e interattivo pensato per offrire un’esperienza unica. Durante i 90 minuti dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare a rotazione sei autori (tutti della casa editrice ArgentoDorato), uno alla volta, in sessioni di dieci minuti ciascuna. Ogni incontro permetterà di scoprire le loro opere, approfondire le loro storie e dialogare direttamente con loro in un’atmosfera informale e stimolante. Scaduti i 10 minuti i partecipanti cambieranno autore e si ricomicerà, ruotando tra autori e racconti per un totale di 90 minuti.

Gli autori presenti

• Mirella Bonora

• Sabina Bruschi

• Bruno Franceschetti

• Alessandra Gumiero

• Valentina Leone

• Massimo Madella

Questi autori rappresentano voci uniche e originali nel panorama letterario, spaziando tra generi e tematiche diverse. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di libri e cultura di entrare in contatto diretto con le menti creative dietro le storie.

Un evento per tutti

Lo Speed Book Date è un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, ma i posti sono limitati.

Per garantire la migliore esperienza possibile, è necessario prenotarsi entro il 10 febbraio 2025.

Come prenotare:

• Telefono: 0331 991885

• Email: biblioteca@comune.solbiate-arno.va.it

Perché partecipare?

Partecipare allo Speed Book Date significa immergersi in un pomeriggio all’insegna della cultura, della scoperta e della condivisione. È un’opportunità per entrare in contatto con autori affermati e emergenti, scoprire nuovi libri e lasciarsi ispirare dalle loro storie.

Informazioni utili:

• Quando: Sabato 15 febbraio 2025, ore 15:30

• Dove: Biblioteca Comunale di Solbiate Arno

• Durata: 90 minuti

• Costo: Gratuito (posti limitati)

Per ulteriori informazioni:

Biblioteca Comunale di Solbiate Arno

Tel: 0331 991885

Email: biblioteca@comune.solbiate-arno.va.it