Sport e turismo, la Camera di Commercio apre il bando per il 2025

In occasione della presentazione dell’ormai imminente Final Four di Coppa Italia di hockey su ghiaccio, la funzionaria della Camera di Commercio Anna Deligios aveva preannunciato l’apertura del nuovo bando per il 2025 legata alla Varese Sport Commission. Ovvero il progetto camerale che da anni sostiene le manifestazioni sportive capaci di creare un indotto turistico in provincia.

Se il torneo di hockey (8-9 febbraio) è già inserito in calendario, molti altri organizzatori hanno la possibilità ora di richiedere un finanziamento ed entrare a far parte del programma di eventi dell’anno in corso. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio, incrementandone l’attrattività e i benefici economici attraverso lo sport.

Le candidature possono essere presentate tra il 3 e il 28 febbraio attraverso l’invio di una PEC indirizzata a protocollo.va@va.legalmail. camcom.it. Al modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, occorre allegare la proposta progettuale preliminare (comprensiva di budget dettagliato) e lo statuto in caso di organizzazioni senza scopo di lucro. Ciascun soggetto può presentare al massimo una richiesta di contributo.

Possono partecipare organizzazioni senza scopo di lucro oppure micro, piccolo e medie imprese non profit e il contributo che può essere richiesto è fino al 50% delle spese ammissibili per un massimo di 10mila euro. Questo importo riguarda i nuovi eventi, mentre quelli già attivi in passato possono arrivare a un massimo di 7.500 euro.

Le proposte – si legge nella nota dell’ente camerale – devono promuovere il territorio, puntando su innovazione, sostenibilità e capacità di attrarre nuove manifestazioni sportive mai realizzate nella provincia di Varese. Particolare attenzione sarà data agli eventi con potenziale di sviluppo pluriennale e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale. Per approfondire i dettagli del bando, visita la pagina dedicata ad esso, pubblicata sul sito della Camera di Commercio.