Stefania Mantellini eletta segretaria di Uiltec Insubria

Stefania Mantellini è la nuova segretaria della UILTEC Insubria che comprende le provincie di Varese e Como. L’elezione è avvenuta a Tradate davanti alla Segretaria Generale Uiltec Nazionale Daniela Piras, al generale Lombardia Fabio Pennati, al Coordinatore territoriale Uil Varese Antonio Massafra e al Segretario Generale UIL Lombardia Enrico Vizza.

Il compito che aspetta la neo segretaria sarà davvero impegnativo perchè dovrà seguire 4500 aziende del settore gomma plastica, chimica e farmaceutica che danno la lavoro a oltre 50 mila addetti. Settori, peraltro che sentono molto la crisi, specialmente nel settore gomma plastica a causa dei costi delle materie prime e dell’energia.

L’obiettivo di Stefania Mantellini sarà quello di essere il più presente possibile all’interno delle aziende proprio per garantire sia la rappresentanza che la rappresentatività come ha dichiarato la al margine della sua elezione: «L’impegno che dovremo mettere come categoria è importante anche alla luce della fusione che si è tenuta lo scorso anno con tra Varese e Como. Parliamo di una rappresentanza verso 50 mila lavoratori per circa 4500 aziende. Non dimentichiamo le crisi che in alcune di queste stiamo registrando così come il ricorso agli ammortizzatori sociali sempre più crescente a causa di costi di produzione sempre più cari. Certamente il mio impegno sarà quello di crescere all’interno delle fabbriche attraverso una presenza costante nelle imprese e ascoltando i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori nel solco del motto del nostro sindacato: il sindacato delle persone».

«Il Paese ha bisogno di concrete scelte di politica industriale in grado di permettere a lavoratori ed imprese di uscire dalla crisi. Abbiamo la responsabilità di agire a favore di scelte utili alla ripresa economica, tutelando il lavoro e le produzioni». Lo ha detto Daniela Piras, Segretaria generale della Uiltec, concludendo i lavori del Consiglio, tenuti a Tradate in provincia di Varese.

L’assise sindacale ha eletto Stefania Mantellini alla guida dell’organizzazione locale dei lavoratori dei settori tessile, dell’energia e del chimico, che è subentrata nell’incarico ad Antonio Parisi. «Mantellini – ha ribadito Piras- prende la guida di un’organizzazione in salute che gestirà, insieme ad una grande squadra, in un’ottica che andrà oltre la stessa categoria. La nuova Segretaria generale della Uiltec Insubria è una dirigente sindacale esperta e competente che saprà compiere scelte di merito e di prospettiva, affrontando le sfide future”. La leader della Uiltec nazionale ha approfondito i temi inerenti ai settori di propria competenza sindacale. “La Lombardia – ha sostenuto- e questo territorio in particolare, è la realtà trainante per l’intera economia nazionale, soprattutto in settori come quello tessile, della gomma-plastica, del chimico-farmaceutico. Il 5 febbraio saremo a Bruxelles, insieme alle altre organizzazioni sindacali dell’industria, per rivendicare una vera politica industriale in ambito continentale, caratterizzata da investimenti che garantiscano livelli produttivi ed occupazionali. È bene che nel percorso di transizione energetica sia garantito il principio di neutralità tecnologica. Riusciremo a mettere in sicurezza le nostre produzioni garantendo un’autonomia energetica che a breve e medio termine non può che basarsi sull’approvvigionamento del gas. Continueremo a tutelare i nostri lavoratori rafforzando la contrattazione collettiva e rinnovando i Ccnl. Compito del sindacato è dare risposte reali, incentrate, oltre che sull’aspetto salariale, anche su quelli normativi e dei diritti individuali”