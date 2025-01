“Terzo settore e le sfide del prossimo decennio”, incontro al Salone Estense di Varese

L’evento sarà un’occasione per approfondire temi di grande attualità per il mondo del terzo settore

Si terrà martedì 21 gennaio 2025, presso il Salone Estense del Comune di Varese, il convegno intitolato “Terzo settore e le sfide del prossimo decennio”.

L’evento sarà un’occasione per approfondire temi di grande attualità per il mondo del terzo settore. Tra gli argomenti trattati figurano la finanza sociale nella riforma del terzo settore, con un focus sulla finanza d’impatto per la crescita degli Enti del Terzo Settore e sugli strumenti e modalità di finanziamento per il loro sviluppo. Saranno inoltre analizzate le differenze tra enti commerciali e non commerciali, con aggiornamenti sull’autorizzazione dell’Unione Europea. Un altro tema centrale sarà quello della coprogrammazione, coprogettazione e delle convenzioni dedicate agli enti del settore.

Tra i relatori sono previsti l’intervento dell’Avvocato Franco Casarano, del Dottor Massimo Masotti, del Professore Thomas Tassani e del Dottor Luca Montevecchi.

Nel corso della serata verrà presentata anche Be Free, una fondazione ETS che supporta gli enti del terzo settore attraverso iniziative di capacity building e finanza d’impatto. L’obiettivo della fondazione è promuovere la ricerca di maggiore efficacia ed efficienza, contribuendo a uno sviluppo sostenibile.

L’evento, organizzato da Euribia e promosso da LS Lexjus Sinacta con il patrocinio del Comune di Varese, avrà luogo presso il Salone Estense in via Luigi Sacco 5, dalle ore 20.00 alle 22.30.

La partecipazione è rivolta principalmente ai vertici degli Enti del Terzo Settore. È richiesto l’accreditamento tramite il link disponibile sul sito www.fondazionebefree.it.