Totò&Hybris,”Boom Bap” è singolo d’esordio del duo rap di Varese

La scena Hip-Hop della provincia di Varese si arricchisce di un nuovo duo rapper: Totò&Hybris, alias Timetravelers. Il loro singolo d’esordio è “Boom Bap” e lo descrivono come un omaggio al sound puro e autentico dell’Hip-Hop anni ’90, reinterpretato con un approccio moderno che unisce tradizione e innovazione.

Il brano è realizzato interamente con strumenti analogici, campionamenti da vinile e l’aggiunta di un sassofonista d’eccezione, il Maestro Mattia Primon, “BOOM BAP”. “I beat crudi, le batterie sporche e il suono vibrante del sassofono creano un’atmosfera unica, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale”, spiegano.

“Boom Bap” rappresenta il primo capitolo di un viaggio che esplorerà le diverse sfumature del rap underground nei mesi a venire. Totò&Hybris, fratelli nati rispettivamente nel 1997 e nel 2002, “vivono e respirano Hip-Hop”. Membri della crew Rap Pirata Lombardia, i due si autoproducono a 360 gradi. In passato si sono esibiti da Catanzaro alla Svizzera, aprendo per nomi come Johnny Marsiglia, Vacca, Egreen e Tommy Kuti.

La registrazione, il mix e il mastering sono stati realizzati da DJ Telaviv. Le foto sono di Chiara Micci che ha catturato l’essenza visiva del progetto attraverso scatti realizzati all’interno del negozio di vinili Record Runners, un luogo simbolo per gli amanti del vinile. Per il lancio, il videomaker Volodymyr Bizhyk ha prodotto contenuti esclusivi per una campagna social che accompagna il singolo.

“Boom Bap” è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Per ascoltare il brano e seguire il viaggio dei Timetravelers, è possibile visitare le loro pagine Instagram .