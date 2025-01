Tre eventi per non dimenticare: a Tradate il “Giorno della Memoria” con l’associazione Donna Oggi

L’associazione Donna Oggi aps, organizza a Tradate tre eventi per celebrare il Giorno della Memoria. Ad ospitare l’iniziativa, che durerà una settimana, gli spazi della Biblioteca Frera.

La settimana vedrà al centro la mostra “Indelebile”, curata dalla fumetteria Mana Nero di Tradate, che dal 25 al 31 gennaio proporrà letture sulla Seconda Guerra mondiale, coinvolgendo tutte le parti in gioco attraverso testimonianze e studi.

La giornata di sabato 25 gennaio si aprirà con la proiezione, alle 15, sempre in Biblioteca, del film “Vento di primavera”, che affronta con delicatezza e profondità la persecuzione contro gli ebrei nella Francia occupata. Alla conclusione, alle 17, sarà presentata ufficialmente la mostra “Indelebile”.

Giovedì 30 gennaio sarà invece dedicato alla conferenza “Il coraggio della dissidenza”, in programma alle 18,30. Condotto da Martina Cilento, esperta in letteratura contemporanea, l’incontro metterà in luce le storie di donne che, durante il Terzo Reich, hanno rischiato la propria vita per salvare i perseguitati del regime nazista.

L’iniziativa trae ispirazione dalle parole di Eva Schloss, sopravvissuta del campo di Auschwitz-Birkenau, che nel 1944 disse: “Per quanto profonda sia la disperazione, c’è sempre speranza. La vita è bella e preziosa e nessuno dovrebbe sprecarla mai”.

Gli eventi organizzati dall’associazione Donna Oggi vogliono offrire alla cittadinanza un’importante occasione per ricordare e riflettere su uno dei periodi più bui della storia, “affinché la memoria non si spenga”.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 342 1961282 o scrivere a donnaoggitradate@hotmail.it QUI la locandina degli eventi

(nella foto un dettaglio della copertina del libro di Eva Schloss “Sopravvissuta ad Auschwitz”)