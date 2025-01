Ubriaca sviene in strada: 14enne soccorsa dalla Polizia Locale

Si è ubriacata mischiando energizzante e vodka, al punto da svenire per strada. Per sua fortuna una quattordicenne ha trovato sulla sua strada cittadini attenti e la Polizia Locale di Gallarate, che hanno consentito rapidi soccorsi. E di accertare anche chi aveva venduto alcol a una ragazzina così giovane.

Partiamo dall’inizio.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, nel corso di un servizio di controllo del territorio una pattuglia della Polizia Locale, in transito in via Maino, è stata richiamata da alcuni passanti per una ragazza ubriaca.

Gli agenti hanno trovato una giovanissima che, camminando a fatica, rischiava di perdere l’equilibrio; dopo essere stata avvicinata, con estrema difficoltà, è riuscita a pronunciare il proprio nome e l’età.

Considerate le precarie condizioni di salute la giovane è stata invitata dagli agenti a sedersi sull’auto di servizio ma proprio in quel momento ha perso i sensi.

Gli operatori, visto l’aggravarsi delle condizioni, hanno allertato il 118 e in attesa dell’arrivo dei soccorsi hanno continuato a monitorare il battito cardiaco per scongiurare l’aggravarsi delle condizioni.

La quattordicenne, ancora in stato di incoscienza, è stata poi trasferita in codice giallo presso l’ospedale di Busto Arsizio.

Avviate le indagini per risalire all’identità della giovane, la pattuglia non è inizialmente riuscita a ottenere né il cellulare né i documenti d’identità.

Vodka venduta a una ragazzina

In compenso gli agenti hanno trovato uno scontrino fiscale, emesso da un negozio di alimentari nella zona della stazione ferroviaria.

Attivati gli approfondimenti per ricostruire le modalità con cui la ragazza si era procurata le bevande

alcoliche, gli operatori hanno accertato – acquisendo anche le immagini delle telecamere interne – che il negozio aveva venduto alla quattordicenne, poco prima del malore, due lattine di energizzante ed una bottiglia di vodka.

La ragazzina identificata dopo alcune ore

Questo ha permesso anche di aggiornare l’ospedale sulle sostanze assunte dalla ragazzina (che era ancora priva di sensi). Per fortuna poi nelle ore successive le condizioni della 14enne sono migliorate man mano, anche grazie alla prontezza dei soccorsi.

Nel frattempo la centrale operativa del Comando di Via Ferraris l’ha identificata in una adolescente allontanatasi da una comunità per minori della provincia di Varese.

Quanto alla vendita di alcolici a minore, verrà trasmessa un’informativa alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio: il comando di Polizia Locale ha ipotizzato la violazione dell’articolo 689 del Codice penale, ovvero somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

«Un grazie all’Ufficiale ed agli Agenti per la prontezza e la determinazione con le quali sono intervenuti in aiuto di una giovanissima ragazza in difficoltà» commenta l’assessore Germano Dall’Igna. «Questa vicenda deve far riflettere sul disagio vissuto dalle nuove generazioni e sull’attenzione che deve sempre essere alta, anche nei confronti di quelle attività commerciali che vendono alcolici ai minori. La Polizia Locale di Gallarate anche in questo caso in pochissimo tempo è riuscita a raccogliere in breve tempo elementi importanti per risalire ai responsabili».