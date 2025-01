Un corso a Olgiate Olona per commercianti e imprenditori per entrare nell’era del digitale

Il Comune di Olgiate Olona, in collaborazione con Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, annuncia il lancio del progetto “Punto-Di”, un ciclo di incontri formativi dedicati alla transizione digitale, pensato per supportare cittadini, commercianti e professionisti nel migliorare la propria competitività sul mercato attraverso l’adozione di strumenti digitali.

Grazie al patrocinio del Comune e al supporto dell’Assessorato al Commercio e alla Digitalizzazione gli incontri si svolgeranno presso il teatrino di Villa Gonzaga, via Luigia Greppi 11/a, di Olgiate Olona, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il progetto “Punto-Di” prevede una serie di appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico, che tratteranno temi di grande attualità, preziosi per lo sviluppo tra cui strumenti digitali per le imprese, marketing e campagne sui social media, sicurezza online e protezione dei dati, pagamenti digitali e gestione delle finanze, resi, tax Free e scadenze fiscali.

Gli incontri si terranno il mercoledì sera, dalle ore 20:30 alle 22:00, a partire dal 22 gennaio 2025, con un ricco programma che si estenderà fino a luglio. Tra i relatori figurano esperti del settore, avvocati e professionisti qualificati che offriranno il loro contributo per favorire la crescita e la digitalizzazione delle imprese locali.

Il progetto mira a supportare le piccole e medie imprese nell’adozione di strumenti digitali; offrire formazione qualificata ai professionisti e ai cittadini; favorire la competitività e la sostenibilità del tessuto economico locale.

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione online tramite un apposito modulo disponibile sul sito web e sull’app del Comune di Olgiate Olona. Confcommercio supporterà la gestione delle adesioni attraverso il proprio team organizzativo.

Un’iniziativa per il futuro digitale del territorio «Siamo orgogliosi di collaborare con Confcommercio e terziari donna per la realizzazione di questo progetto – commenta Fabio Longhin, Assessore al Commercio e alla Digitalizzazione –. “Punto-Di” rappresenta un’opportunità unica per cittadini e commercianti di accrescere le proprie competenze digitali, in un momento in cui l’innovazione è sempre più essenziale per affrontare le sfide del mercato»

Per iscrizioni o maggiori informazioni, è possibile scrivere a Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona all’indirizzo info@confcommerciobusto.it, chiamare al numero 0331.684188 o al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrLaB3jeU2U6Hp6aBxcq4uqm_GC_efweWoKewOY-BHI5t6w/viewform