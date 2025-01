Un ictus le tolse la parola: Paola Nicolai racconta la sua rinascita nell’incontro del Lions Città Giardino

Martedì 14 gennaio Il Lions Intarnational Città Giardino ospiterà Paola Nicolai. Manager e titolare di un’agenzia di comunicazione, presenterà il suo libro “Ho ascoltato la mia voce” in cui racconta la sua esperienza passata attraverso la sofferenza, la rinascita.

Paola Nicolai nel 2021 fu colpita da ictus che la lasciò senza l’uso della parola. Ammutolita, all’improvviso fu costretta a vivere in una bolla di silenzio. A causa delle difficoltà comunicative, spesso la persona afasica “scompare”, non interagisce più con i propri cari, non si reinserisce nell’ambiente lavorativo, si esclude o viene esclusa dal proprio ambito sociale e rinuncia di fatto ai propri diritti. Con caparbietà e grazie al sostegno del suo cane Ugo, è riuscita a venir fuori dall’isolamento riacquistando con fatica l’uso della parola.

Nel suo libro Paola Nicolai racconta la sua storia che vuole dimostrare che è sempre possibile rinascere anche dalle situazioni più difficili.

L’incontro per la presentazione del libro “Ho ascoltato la mia voce – sono l’la donna che visse due volte” sarà martedì 14 gennaio dalle ore 18 nella sala Morselli della Biblioteca civica di via Sacco 9 a Varese. L’incontro ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varese. È consigliata la prenotazione https://bit.ly/3VUrQjS.

Tutte le info: PAOLA NICOLAI