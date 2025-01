Un Natale da record a Busto Arsizio: raggiunto l’obiettivo di oltre mezzo milione di visitatori

Busto Arsizio ha chiuso le festività natalizie 2024 con numeri considerati dall’amministrazione «straordinari, frutto di un impegno corale tra Amministrazione, partner e sponsor».

Un successo che l’amministrazione ha deciso di festeggiare con una cena nella sala Pro Busto insieme ai protagonisti: dal Distretto Urbano del Commercio alla Confcommercio, passando per l’ufficio eventi del Comune e gli sponsor.

Durante la serata del 24 gennaio, il sindaco Emanuele Antonelli ha sottolineato come il tema “Il bello di vivere a Busto” sia stato «non solo uno slogan, ma un risultato tangibile, grazie alla sinergia tra pubblico e privato che ha migliorato la città, accrescendo la sua competitività e arricchendo la vita civile dei cittadini».

Verso un futuro di eventi annuali

L’assessore al Commercio Matteo Sabba ha presentato i dati del periodo natalizio e tracciato un piano per il futuro. La proposta è di estendere il successo di BA Natale a un calendario annuale con quattro grandi rassegne tematiche: BA Primavera, BA Estate, BA Autunno e BA Natale. L’obiettivo è coinvolgere tutta la città, comprese le aree che soffrono di desertificazione commerciale, per attrarre visitatori e trasformare Busto Arsizio in un punto di riferimento territoriale.

Il successo sui social

Numeri e successi del Natale 2024 sono stati presentati in maniera dettagliata, con particolare attenzione alle campagne social:

Facebook: 58 post, 18 con video, copertura media 31.991, interazioni 18.360 (+8% follower).

Instagram: 18 post, 12 con video, copertura media 57.109 (+13% follower).

Media coverage: Servizi su Canale 5, Telelombardia e Telenova; ampia visibilità sulle testate locali.

Luminarie: 334 soggetti luminosi in centro, 211 nei quartieri, 80 filari sul Viale di Luce, e il tetto di luci in vicolo Sant’Antonio.

Eventi e partecipazione

Per quanto riguarda gli eventi proposti durante il ricco calendario messo in campo:

Viaggio Virtuale a Rovaniemi: 3.744 visitatori in 156 ore.

Parate con Babbo Natale e la Dama Violino.

BA è Gusto: 17 espositori, 3.000 visitatori, 15.000 contatti social.

Pista di pattinaggio: oltre 7.000 partecipanti.

Trenino del centro: migliaia di passeggeri.

Visitatori complessivi: il Distretto Urbano del Commercio ha registrato 556.301 presenze dal 23 novembre al 6 gennaio, superando l’obiettivo iniziale di mezzo milione di visitatori.

Trend e abitudini dei visitatori

Maggiore affluenza nei fine settimana, con il sabato pomeriggio come orario preferito.

Il 60% dei visitatori proviene da Busto o dalla provincia, mentre il restante 40% arriva dal resto della Lombardia.

Durata media della visita: il 40% tra 1 e 2 ore, il 25% oltre 2 ore.

Un successo da replicare

L’Amministrazione punta ora a consolidare questo modello per tutto l’anno, intercettando nuove opportunità e continuando a emozionare cittadini e visitatori. Come ha evidenziato Sabba, «a Busto ci si diverte, si sta bene e ci si emoziona» – una promessa che si vuole estendere a ogni stagione.