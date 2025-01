Un punto a testa per Castellanzese e Vigasio, al “Provasi” è 0-0

Il “Provasi” resta un tabù per la Castellanzese perché lo 0-0 interno maturato contro il Vigasio rappresenta la nona partita casalinga di fila senza vittorie. A Castellanza è andata in scena una partita molto bloccata con pochissime emozioni. Nel primo tempo l’occasione più nitida è stata creata dai padroni di casa, in particolare sui piedi di Colombo che dopo una bella giocata ha colpito un palo. Nella ripresa invece l’occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Moras del Vigasio che con un diagonale ha mandato la palla fuori di un soffio. Questo punto fa salire la squadra di mister Corrado Cotta a quota 27 punti, mentre la squadra di mister Michele Florindo è a 24.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il 4-3-1-2 che ha portato fortuna nella vittoria contro il Club Milano. Tra i pali c’è Salina, in difesa ci sono Boccadamo, Gritti, Robbiati e Rodolfo Masera. In mezzo il classico trio composto da Castelletto, Lacchini e Di Coste, mentre in avanti Colombo e Boix Garcia sono sostenuti da Chessa. Il primo Vigasio di mister Michele Florindo inizia con un 3-4-3 che prevede l’impiego di Businarolo in porta, davanti all’estremo difensore c’è il terzetto composto da Mboup, Frison e Cinel. Sulle corsie laterali agiscono Tosi e Rao, mentre in mediana spazio a Mozzo e Casella. Il tridente avanzato è formato da Fanini, Saraniero e Moras. Il direttore di gara è il signor Duccio Mancini da Pistoia coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Saracino e Alessandro Firera entrambi da Ragusa.

Primo tempo

Uno dei primi squilli dell’incontro arriva al 16’, quando Chessa tenta una sorta di rovesciata, senza però trovare la fortuna sperata. Pochi secondi più tardi è sempre il numero 7 neroverde a provarci con un tiro dal limite dell’area che si perde di poco a lato alla destra di Businarolo. Il Vigasio si fa vedere dalle parti di Salina al 37’ con Moras che dalla sinistra si accentra e calcia a botta sicura, ma Boccadamo si immola con il corpo e devia la sfera. Al 42’ Colombo è protagonista di una bella giocata districandosi in mezzo a tre avversari e da appena dentro l’area calcia con il destro e colpisce il palo. La prima frazione di gioco si chiude senza recupero con il punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Il primo tentativo della ripresa è della Castellanzese che al 10’ si affaccia in avanti con Rodolfo Masera che crossa dalla destra, Businarolo smanaccia e manda la sfera sui piedi di Castelletto, il quale dal cuore dell’area si gira col sinistro e spedisce il pallone alle stelle. Alla mezz’ora fiammata di Chessa che serve il neoentrato Fall che entra in area, ma calcia debolmente e non centra neanche lo specchio della porta. Al 34’ si fa vedere anche il Vigasio con un’iniziativa personale di Tosi che, una volta eluso l’intervento di Boccadamo calcia col sinistro, ma il pallone termina alto. La squadra di mister Corrado Cotta risponde subito con un tentativo Padovan, ma Businarolo è attento e respinge con i piedi. Al 39’ il Vigasio va vicino al vantaggio con Moras che riceve in area e dopo una giravolta calcia rasoterra e il pallone esce di un soffio alla destra di un Salina fermo a guardare. Al termine dei 4 minuti di recupero la partita si chiude sullo 0-0.

TABELLINO

CASTELLANZESE – VIGASIO 0–0 (0-0)

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Salina; Rodolfo Masera, Gritti, Robbiati, Boccadamo; Di Coste, Lacchini (22’ st Fall), Castelletto; Chessa (34’ st Serra); Colombo (1’ st Bernardi), Boix Garcia (34’ st Padovan). A disposizione: Scodellaro, Ildefonsi, Rusconi, Zulli, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

VIGASIO (3-4-3): Businarolo; Mboup, Frison, Cinel; Tosi (41’ st Novelli), Mozzo (41’ st Hoxha), Casella, Rao (28’ st Boni); Fanini (34’ st Orfeini), Saraniero (28’ st Russo), Moras. A disposizione: Lorenzini, Capellari, Bounafaa, Vetere. Allenatore: Michele Florindo

ARBITRO: Duccio Mancini di Pistoia; assistenti Giuseppe Saracino di Ragusa e Alessandro Firera di Ragusa

AMMONITI: 20’ st Boix Garcia (C)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 0′ + 4′

24° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Ospitaletto 2-4, Breno – Desenzano 1-1, Casatese – Ciliverghe 1-0, Chievo – Sant’Angelo 2-1, FANFULLA – VARESINA 2-2, Pro Palazzolo – Pro Sesto 1-1, Magenta – Crema 0-1, Sangiuliano City – Caratese 0-0, CASTELLANZESE – VIGASIO 0-0, Nuova Sondrio – Club Milano 1-2.

CLASSIFICA

Ospitaletto 54, Desenzano e Caratese 46, VARESINA e Pro Palazzolo 40, Casatese e Chievo 39, Sant’Angelo 36, Pro Sesto 34, Breno 31, Sangiuliano City e Club Milano 29, Crema 28, CASTELLANZESE 27, Vigasio 24, Magenta 23, Nuova Sondrio 22, Fanfulla 21, Ciliverghe e Arconatese 17.