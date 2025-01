Varese al lavoro verso Imperia, Lari in uscita

È un periodo decisamente intenso per il Varese, sia sotto l’aspetto del campionato, sia per il mercato. Sul campo i biancorossi arrivano da cinque vittorie di fila e, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Ligorna, si preparano per il secondo di tre fine settimana in Liguria. Domenica 19 gennaio (14.30) Vitofrancesco e compagni affronteranno l’ostico Imperia allo stadio “Nino Ciccione”.

Intanto l’influenza continua a essere un avversario in più con il quale combattere. Sono stati diversi i giocatori del Varese colpiti dalla febbre – da Banfi a Malinverno, da Barzotti a Vitofrancesco e Daqoune – e nelle ultime ore anche il portiere Lorenzo Piras è rimasto a letto.

Uno di quelli che ha passato qualche giorno a letto con la temperatura alta è stato Niccolò Lari, ma la novità sull’attaccante classe 2005 è che il suo futuro sarà lontano da Varese. La punta – che ha segnato tre gol pesanti in biancorosso – ha visto lo spazio a sua disposizione ridursi dopo l’arrivo di Luca Marchisone e Niccolò Romero e nelle prossime ore si unirà a una nuova squadra per giocare di più.

Un addio in quota under, che segue quello di settimana scorsa dell’esterno Lorenzo Giorgio – che si è accasato al Ciliverghe – e che è stato tamponato dall’arrivo di Giuseppe Mazzola ma soprattutto dalle prestazioni positive e confortanti del varesino Pietro Marangon. Il direttore sportivo Antonio Montanaro è sempre vigile sul mercato e sta stringendo il cerchio per un esterno mancino classe 2005 che possa dare una soluzione in più a mister Roberto Floris.