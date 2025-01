Varese: l’emergenza prosegue ma a Sanremo serve una vittoria per tenere vive le speranze

«Ci crederemo fino all’ultima partita». Il Varese deve ripartire dalle dichiarazioni del suo allenatore Roberto Floris che, al termine della gara pareggiata in casa dell’Imperia, ha indicato la rotta da seguire ai suoi giocatori. E perché le parole si tramutino in fatti è fondamentale non lasciare per strada altri punti, a iniziare dall’anticipo di sabato 25 gennaio che vedrà i biancorossi impegnati al “Comunale” di Sanremo. È bene interdersi: il Varese sta facendo il suo lavoro: nelle ultime dieci gare ne ha vinte sette e pareggiate due. Un cammino di tutto rispetto ma che, al momento, non è stato sufficiente per avvicinarsi alla capolista Bra. La fiammella della speranza deve però rimanere accesa, perché i rimpianti potrebbero essere maggiori in casa di occasioni non sfruttate.

Sarà il terzo fine settimana di fila sulla Riviera di Ponente ligure per Vitofrancesco e Co., che dopo Albenga e Imperia andranno ancora qualche chilometro più in là per affrontare la Sanremese del grande ex Mattia Monticone. In casa biancorossa però si deve ancora fare la conta degli indisponibili perché nelle ultime ore, tra infortuni e indisposizioni saranno diversi i giocatori fuori causa. Stefano Molinari ha avuto una ricaduta del suo infortunio, ma in difesa gli uomini saranno contati perché Giusto Priola ha un dito del piede rotto e Vladimir Mikhaylovskiy è a letto con la febbre. Alla lista si sono aggiunti anche gli under Paolo De Angelis e Giuseppe Mazzola, fermati da guai muscolari. In mezzo al campo ci sarà così ancora spazio per il varesino Pietro Marangon, che si è confermato come un elemento valido su cui fare affidamento, mentre ci si aspetta anche il ritorno di Beppe D’Iglio – magari non necessariamente da inizio gara -, out da inizio ottobre, che con le sue doti in regia può fare un ulteriore passo in avanti alla squadra.

A presentare la gara arrivano le parole di mister Floris: «La Sanremese non è abituata ad avere un ciclo così negativo, stanno raccogliendo meno di quello che costruiscono, ma sappiamo che a Sanremo è sempre una partita difficile. Siamo sereni sapendo che a Imperia abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo costruito tanto senza però trovare il gol vittoria, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Arriviamo da 13 risultati utili consecutivi, stiamo facendo il nostro percorso in maniera importante. Sperare di vincerle tutto è quasi impossibile e il pari a Imperia è un risultato che ci può stare. Poi però i nostri punti pesano in maniera differente per il distacco dalla capolista, che sta facendo qualcosa di straordinario. Il concetto di crederci sempre fa parte della mia vita, non solo nel calcio: le difficoltà ci sono e non bisogna mai abbassare le guardia. Bisogna lottare fino alla fine e trarre le conclusioni alla fine».

Una situazione che però in casa biancorossa non è affatto positiva. «Purtroppo – spiega Floris – abbiamo degli infortuni che si spera non siano gravi, come quello di Molinari. Mikhaylovsky è a letto con la febbre, Priola si è rotto il dito di un piede, De Angelis e Mazzola sono fuori. Siamo in una situazione di massima emergenza ma dico che in questi momenti la squadra può tirare fuori qualcosa in più, ha raggiunto una maturità importante e il fatto che ho usato gran parte della rosa è un bene perché i giocatori sono pronti per affrontare una partita del genere.

