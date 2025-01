Varese, proteste nei punti vendita: le associazioni pro Palestina chiedono il boicottaggio dei prodotti israeliani

Nel pomeriggio di sabato 4 gennaio 2025, le associazioni del Comitato Varesino Pro Palestina e della Rete Varese Senza Frontiere hanno organizzato un presidio davanti al Carrefour di viale Borri, a Varese, per protestare contro la politica del governo israeliano nei confronti della popolazione di Gaza.

L’iniziativa, volta a promuovere il boicottaggio dei prodotti israeliani, si inserisce in una serie di azioni programmate in diversi punti della città. Nuovi presidi sono previsti infatti per la giornata di domenica 5 gennaio davanti alla Coop e in altri supermercati del territorio varesino.

L’obiettivo delle manifestazioni è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione a Gaza e promuovere un’azione concreta attraverso il boicottaggio dei prodotti provenienti da Israele.