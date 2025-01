Varese verso l’anticipo di Sanremo, Molinari si ferma ancora

Dopo il pareggio di Imperia, il Varese è tornato alle Bustecche per recuperare le energie in vista della prossima sfida di campionato che li vedrà per il terzo fine settimana di fila impegnati sulla Riviera di Pontente ligure. Dopo Albenga e Imperia, infatti, sabato 25 gennaio (ore 14.30) i biancorossi saranno ospiti della Sanremese. Anticipo concordato in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 29 gennaio quando al “Franco Ossola” arriverà il Fossano.

I CONTI BIANCOROSSI

In casa biancorossa c’è stato da risollevare un po’ l’umore dopo che il pari del “Ciccione” ha fatto scivolare i ragazzi di mister Floris a -11 dalla vetta. Ad analizzare la situazione però il Varese ha poco da recriminarsi per gli ultimi risultati: nelle ultime 13 giornate l’unica sconfitta è stata quella di Chisola; di queste tredici gare, i biancorossi ne hanno vinte 8 e pareggiate 4, mettendo insieme 28 punti. Una media di oltre due punti a partita, un ritmo davvero importante, da posizioni di vertice. Peccato però che il Bra sia riuscito a fare meglio ancora, riuscendo così ad allungare le distanze. Trovarsi a -11 a 15 giornate dalla fine non è certo una situazione ideale, ma la delusione sui volti dei biancorossi a fine partita con l’Imperia dimostra che la volontà di crederci c’è eccome e che la squadra farà di tutto per concludere al meglio il campionato.

MOLINARI ANCORA AI BOX

Dopo la settimana con il turno infrasettimanale, il Varese è tornato alle Bustecche per lavorare e cercare di inserire al meglio i nuovi arrivi: il centrocampista Giuseppe Mazzola – sbarcato in città già la settimana scorsa – e l’esterno Mattia Piccioli. Intanto con i rientri di Luca Marchisone e Stefano Ferrari anche l’ondata influenzale dovrebbe essere stata smaltita e così mister Floris per Sanremo avrà la squadra quasi al completo. Sì, purtroppo dobbiamo scrivere “quasi” perché Stefano Molinari ha avuto una ricaduta e dovrà sottoporsi a esami clinici per verificare l’entità dell’infortunio. Ricordiamo che il difensore varesino classe 2000 si era fermato alla prima di campionato a Voghera; dopo un primo riscontro negativo, aveva bruciato le tappe del recupero ritrovando il campo prima ad Albenga e poi contro il Ligorna. Ora però una ricaduta che si spera non sia un’altra brutta tegola. Migliora invece Beppe D’iglio, che scalpita per rientrare al meglio, mentre Niccolò Stampi inizia a fare dei miglioramenti dopo la rottura del crociato e ha iniziato la riabilitazione alle Bustecche, anche senza stampelle.

SANREMESE: MONTICONE E SCALISE

Come detto, il prossimo avversario dei biancorossi sarà la Sanremese. La squadra matuziana non sta passando un buon momento di forma: da inizio anno ha vinto solo contro l’Albenga (2-0), pareggiato in trasferta a Cairo Montenotte e Voghera (entrambe per 1-1) ed ha perso il derby contro l’Imperia 3-1 davanti ai propri tifosi. A fine 2024 la società ha esonerato Mattia Gori chiamando in panchina Manuel Scalise, che dalle nostre parti ha allenato Caronnese e Castellanzese. L’allenatore classe 1981 ha impostato un 3-5-2 che al centro della difesa si affida all’esperienza e personalità di Mattia Monticone, che sarà il grande ex di giornata avendo vestito per due stagioni la maglia biancorossa indossando a più riprese anche la fascia di capitano. Tra i liguri mancherà l’attaccante Emanuele Manno, espulso nel corso dell’ultima gara ed è stato fermato dal giudice sportivo.