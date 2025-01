Varesina ancora senza vittoria: col Sangiuliano finisce 0-0

Un’altra partita senza vittoria per la Varesina che è stata fermata in casa dal Sangiuliano City. Lo 0-0 è frutto di una partita molto equilibrata condita da numerosi errori tecnici da una parte e dall’altra. Nel primo tempo entrambe le formazioni sono andate vicine al gol, gli ospiti hanno colto una traversa clamorosa con Palesi, che ha provato a sorprendere il nuovo portiere Sorrentino con una punizione da centrocampo che si è stampata sul legno. La Varesina è stata pericolosa con Gasparri e con un tiro bel tiro di Giorgi.

Nel secondo tempo i rossoblu sono andati vicini al vantaggio con Bertoli in un paio di situazioni, mentre il Sangiuliano ha sfiorato il colpaccio con un tiro potente di Barzago, deviato sulla traversa da Sorrentino.

Questo risultato non penalizza di molto le Fenici perché in alto ha vinto solo la Folgore Caratese che si è imposta per 3-0 contro il Sondrio. Alle spalle dei rossoblù è però in forte risalita il Chievo che ha battuto il Breno e si è portato a -3 dai rossoblù. (foto: Varesina Calcio)

FISCHIO D’INIZIO – Mister Marco Spilli propone un 3-4-2-1 che prevede l’impiego del nuovo acquisto Sorrentino tra i pali, davanti a lui ci sono Mapelli, Cosentino e Pirola. In mezzo linea a quattro, con Miconi E Giorgi sugli esterni e Guidetti e Gianola al centro. In avanti Bertoli è sorretto da Gasparri e Mauri. Il Sangiuliano risponde con un 4-3-3 con Libertazzi a difendere la porta, il quartetto difensivo è composto da Premoli, Varoli e i due ex Pertosa e Ciuffo. A centrocampo Barzago è affiancato da Lupano e Palesi. Il tridente offensivo è composto da Catania, Tremolada e Cazzaniga. Il direttore di gara è il signor Antonio Bissolo da Legnago ed è affiancato dagli assistenti Alberto Mandarino e Samuele Bertaina entrambi della sezione di Alba-Bra.

IL PRIMO TEMPO – La prima occasione della partita è per il Sangiuliano con Tremolada che riceve al limite dell’area e calcia con il destro e il pallone esce di poco sopra alla traversa. Risponde la Varesina con una combinazione tra Bertoli e Gasparri, con quest’ultimo che da buona posizione calcia, ma Premoli è bravissimo a schermarlo con una chiusura perfetta. Al 11’ Gasparri mette in mezzo un pallone sul quale interviene un difensore gialloverde che svirgola e rischia di beffare il suo portiere, he però è bravo a bloccare. Al 21’ Palesi batte una punizione praticamente a centrocampo e cerca di sorprendere Sorrentino leggermente fuori dai pali con la sfera che si stampa clamorosamente sulla traversa. Successivamente è ancora Palesi ad impensierire il nuovo portiere rossoblù con una conclusione dal limite che viene respinta lateralmente dall’estremo difensore.

Intorno alla mezz’ora Varesina vicina al gol con un bellissimo tiro di sinistro di Giorgi che sfiora il palo alla sinistra di Libertazzi. Pochi istanti dopo, Mauri riceve tra le linee e calcia centralmente e trova il riflesso del portiere ospite. Al 43’ Bertoli riceve un pallone in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dopo essersi accentrato calcia da posizione ravvicinata con il pallone che però non centra lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo Mapelli incoccia di testa su un cross da punizione e impegna Libertazzi alla parata, sulla respinta corta si fionda lo stesso numero 23 che però commette fallo sul portiere che nel frattempo aveva bloccato la sfera. All’ultimo secondo su una punizione in favore degli ospiti il pallone finisce sui piedi di Catania che calcia alto da ottima posizione.

LA RIPRESA – Il primo squillo della ripresa è della Varesina con Guidetti che riceve un pallone al limite e calcia di poco a lato. Al 21’ Catania intercetta un passaggio sbagliato e si invola verso l’area e dai sedici metri lascia partire un tiro rasoterra che esce di poco alla sinistra di Sorrentino. Dall’altra parte Bertoli riceve da Guidetti e a tu per tu col portiere anziché tirare subito, cerca di spostarsi il pallone e dà così al portiere avversario di uscire e bloccare a terra. Successivamente Giorgi pesca con un traversone Bertoli che da posizione defilata colpisce verso la porta, ma Libertazzi respinge con la mano destra.

Al 40’ Varesina in avanti con Gasparri che dalla sinistra mette in mezzo un pallone forte e teso per l’accorrente Guri che di esterno calcia di prima intenzione, ma non trova la porta. All’ultimo minuto il Sangiuliano City va ad un passo dal vantaggio con Barzago che calcia dal limite dell’area, ma Sorrentino con un colpo di reni devia il pallone sulla traversa e salva i suoi dal ko. Al termine dei cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro con il risultato di 0-0.

LE VOCI – Mister Spilli ha commentato così il pareggio di oggi: «Questa è stata una partita tipica del girone di ritorno, perché i punti iniziano ad essere pesanti e chiaramente i ragazzi tirano fuori con le unghie e con i denti prestazioni importanti dal punto di vista agonistico, quindi ci dobbiamo calare subito in questa mentalità. Oggi, sinceramente, alla squadra ho poco da dire, perché dal punto delle occasioni create e del possesso palla siamo stati a livelli altissimi. Abbiamo sfiorato il vantaggio, ma in questo momento ci dice un po’ male. La traversa che loro hanno preso nel finale la vedo come uno spunto positivo, perché potrebbe essere l’episodio che ci fa capire che siamo usciti dal periodo negativo. Però sul discorso della prestazione, essendo anche la terza partita in una settimana, devo dire che c’è stata una reazione importante e ci è mancato solo il gol. L’unica cosa è che dovremo essere un pochino più concreti sotto porta».

VARESINA – SANGIULIANO CITY 0-0 (0-0)



VARESINA (3-4-2-1): Sorrentino; Cosentino, Pirola (15’ st Guri), Mapelli; Miconi, Guidetti (45’ st Rosa), Gianola, Giorgi (45’ st Argint); Mauri (33’ st Sali), Gasparri; Bertoli (30’ st Mazia). A disp.: Macchi, Coghetto, Zecchillo, Ghioldi. All.: Marco Spilli

SANGIULIANO (4-3-3): Libertazzi; Premoli, Varoli, Pertosa, Ciuffo; Barzago, Lupano, Palesi; Catania (38’ st Balla), Tremolada (15’ st Bonanni), Cazzaniga (41’ st Saggionetto). A disp.: Chiesa, Mazzola, Centis, Rettore, Malanchini, Huxwang. All.: Francesco Parravicini

ARBITRO: Antonio Bissolo di Legnago (Mandarino e Bertaina)

NOTE. Campo in perfette condizioni, giornata piovosa. Ammoniti: Pirola e Mapelli (V), Pertosa, Tremolada e Barzago (S). Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1’+5’.

SERIE D, GIRONE B (23a giornata)

RISULTATI: Desenzano – Arconatese 0-0, Chievo – Breno 1-0, Ciliverghe – Fanfulla 1-1, Club Milano – CASTELLANZESE 0-1, Caratese – Nuova Sondrio 3-0, Ospitaletto – Casatese 1-1, Pro Sesto – Magenta 1-1, Sant’Angelo – Pro Palazzolo 0-0, VARESINA – Sangiuliano City 0-0, Crema – Vigasio (20-01)

CLASSIFICA: Ospitaletto 51, Desenzano e Caratese 45, VARESINA e Pro Palazzolo 39, Sant’Angelo, Casatese e Chievo 36, Pro Sesto 33, Breno 30, Sangiuliano City 28, Club Milano e CASTELLANZESE 26, Vigasio* e Magenta 23, Crema* 22, Nuova Sondrio 21, Fanfulla 19, Ciliverghe e Arconatese 17.