Verso la finale di Coppa Italia Lombardia: Solbiatese in cerca del bis

Il 7 gennaio 2024, poco meno di un anno fa, la Solbiatese battendo ai rigori il Ciliverghe dopo una partita pazza e terminata 3-3, alzava al cielo la Coppa Italia Lombardia (leggi qui).

Domenica 5 gennaio 2025, quasi un anno giusto dopo, i nerazzurri proveranno a bissare il successo della passata stagione affrontando, sempre allo stadio “Ferruccio” di Seregno, la Rovato Vertovese.

L’anno scorso alla guida della Solbia c’era mister Andrea Rota, quest’anno invece in panchina siede Danilo Tricarico, che la competizione l’ha vinta nella stagione 2019-2020 con la Casatese. Il mister nerazzurro presenta così la sfida: «La gara dopo la sosta di campionato di sicuro non permetterà né a noi né alla Rovato Vertovese di essere nel miglior momento di forma. Di sicuro però ci faremo trovare pronti per la gara, che sarà complicata contro una squadra ben organizzata e con buone individualità. Sono fiducioso perché penso che la mia squadra abbia tutto per poter vincere. Però una finale è sempre una finale e non sarà facile».

Intanto la società nerazzurra metterà a disposizione un pullman gratuito per i propri sostenitori per raggiungere Seregno. La partenza sarà alle ore 13.00 dallo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno. Per prenotare il posto si dovrà contattare il numero 3355238712.