A Malnate va in scena “Pulecenella”. La commedia sulla nascita di un mito

Il teatro torna protagonista a Malnate con lo spettacolo “Pulecenella – Come fu che Antonio Petito diventò Pulcinella. Forse”. Sabato 1 marzo 2025, alle ore 21, all’Oratorio San Lorenzo di Gurone, la compagnia teatrale I Tra-Ballanti della Pro Loco di Malnate porterà in scena una commedia in due atti scritta e diretta da Giosuè Romano.

Lo spettacolo è un viaggio alle origini di Pulcinella, una delle figure più iconiche della tradizione napoletana. Lo spettacolo narra con ironia e ritmo, la storia di Antonio Petito, uno dei più celebri interpreti della maschera partenopea, anzi italiana. Come spesso accade nella narrazione, in questa commedia realtà e invenzione si sovrappongono grazie alla creatività e passione di Giosuè Romano, artista eclettico che spazia dal teatro alla letteratura – ha appena pubblicato un romanzo – con grande capacità .

Sul palco si alternerà un bel gruppo di attori, in ordine di entrata: Mauro Sarasso, Benedetta Malatesta, Loredana Stefanoni, Matteo Andriolo, Francesco Romano, Giosuè Romano, Tina Vastola, Rosaria Romano, Sergio Rota, Mauro Ricchitelli, Rita Bondì, Marisa Franzolin, Carla Zanon, Lara Chiarotto, Alvise Luchetta e Carlo Poggi. Una vera compagnia che va oltre la recitazione, grazie al contributo di Fulvio Cavadini per le scenografie, Rosella Roncato per i costumi e i tecnici D. Moretto e S. Chiavazzo.

Se volete scoprire come fu che Antonio Petito diventò Pulcinella non vi resta che vedere lo spettacolo che è aperto a tutti e gratuito. Eventuali offerte raccolte durante la serata contribuiranno a finanziare le attività dell’oratorio.