Al via la terza edizione del concorso della Lega Navale Italiana di Varese riservato ai ragazzi delle scuole medie

La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese annuncia la terza edizione del concorso dedicato alle scuole secondarie di primo grado, che quest’anno avrà come tema “Acque dolci, una risorsa da

scoprire e valorizzare”.

L’iniziativa vuole stimolare nei giovani una riflessione sull’importanza delle acque interne per il paese, incoraggiandoli a esplorarne i legami storici, culturali, economici e ambientali.

Il concorso offre agli studenti l’opportunità di approfondire il tema con un approccio multidisciplinare, evidenziando il ruolo delle acque dolci nella vita quotidiana e nel tessuto socio-economico. Sarà

possibile partecipare con elaborati scritti o multimediali che mettano in luce criticità, opportunità e buone pratiche per la tutela e la valorizzazione di questa preziosa risorsa.

La sezione varesina della Lega Navale Italiana, da sempre impegnata nella promozione di un’educazione civica legata all’ambiente acquatico, premia l’impegno dei giovani con un’esperienza unica: il vincitore assoluto avrà la possibilità di frequentare un corso completo di vela, per vivere il lago non solo come patrimonio da proteggere, ma anche come spazio di crescita e scoperta.

Scadenza per la consegna degli elaborati: 7 aprile 2025

Premiazione: domenica 4 maggio 2025

Un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni e diffondere una cultura di rispetto e valorizzazione delle acque interne

Notizia e bando completo reperibile sul web:

https://www.leganavale.it/varese/news/52059/CONCORSO-DOLCI-ACQUE-UNA-RISORSA-DASCOPRIRE-E-VALORIZZARE