Amca Elevatori in trasferta a Verona: antipasto dei big match

Dopo due settimane senza impegni ufficiali, la Handicap Sport Varese torna in campo nel torneo di Serie B di basket in carrozzina. Sabato 8 febbraio dalle 17 i biancorossi affronteranno in trasferta la Alitrans Verona, avversaria di media difficoltà che precede i big match di inizio marzo contro Vicenza e Castelvecchio.

La formazione veneta non è da sottovalutare, anche se sulla carta la Amca Elevatori appare superiore per qualità ed esperienza. All’andata Varese si impose senza problemi (63-34) ma sul campo di casa la Alitrans si è dimostrata più solida; la formazione di coach Alberto Zorzi proviene anche da un successo sudato a Padova in un match per certi versi simile a quello che i varesini affronteranno a Verona.

Anche in questa circostanza l’Amca si presenterà in campo in versione “ridotta”, ovvero con soli sette giocatori a referto. Sempre assenti Riccardo Marinello e Marco Paonessa alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni mentre il bomber Gabriele Silva tornerà per le due partite chiave di questa prima parte di stagione.

IL PROGRAMMA (1a di ritorno, sabato 8/2)

Albatros Trento – CUS Padova (ore 15); Uicep Torino – Pol. Disabili Vicenza (ore 16.30); Nordest Castelvecchio – I Delfini 2001 Montecchio (ore 17); Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese (ore 17).

LA CLASSIFICA

Vicenza^ 16; VARESE 12; Castelvecchio* 8; Verona* 6; Torino, Padova, Montecchio 4; Trento* 0.

^ una partita in più; * una partita in meno.