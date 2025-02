Arrestato per droga a Castellanza, 27enne di nuovo fermato dai poliziotti di Legnano

Lo scorso dicembre un 27enne venne arrestato per spaccio a Castellanza ed ora, dopo un mese circa, è stato nuovamente bloccato dalla Polizia di Stato di Legnano. Questa volta, la motivazione del fermo, non riguarda la droga, ma la ripetuta violazione del divieto di dimora nelle province di Milano e Varese. Nello specifico, lo scorso sabato 1 febbraio, i poliziotti hanno individuato il 27enne, cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, nella periferia di Legnano e hanno quindi eseguito un’ordinanza restrittiva emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.

Questo iniziale provvedimento cautelare era stato adottato, come quello ora eseguito, dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio in relazione alla violazione dell’art. 73, comma 5, del DPR 309/90, accertata il 2 dicembre 2024 a Castellanza, dove l’uomo, nell’ambito di un articolato servizio investigativo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, era stato trovato dai poliziotti in possesso di 19 dosi termosaldate di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della droga. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.