Auto contro moto a Casnate con Bernate, due feriti in gravi condizioni

Conducente e passeggera di una moto sono in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio a Casnate con Bernate.

Il veicolo sul quale viaggiavano, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto in via Pitagora pochi minuti prima delle ore 16 e sono stati sbalzati dal mezzo.

Sul posto sono arrivati, oltre i carabinieri di Cantù, due ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso.

Il conducente della moto, un uomo di 40 anni, ha subito diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milan con l’elisoccorso. La passeggera, una donna della quale non è stata comunicata l’età, ha subito a sua volta svariati traumi ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso.